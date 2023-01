Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình

Chiều 17/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình về hành vi “Nhận hối lộ”. Cùng bị bắt với ông Hình còn có 4 thuộc cấp khác.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định này.

Tại buổi họp báo thông tin chiều 17/1, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, các đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của hơn 80 bị can về các tội “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác”. Trong đó phần lớn các bị can là Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên các Trung tâm Đăng kiểm và các đối tượng môi giới.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm đã chi hàng trăm triệu đồng hàng tháng, hàng quý cho lãnh đạo Phòng Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện các sai phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm

