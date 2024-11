Khởi tố, bắt giam nghi phạm trộm 5kg tổ yến ở Tiền Giang

Chiều ngày 31-10, Tỉnh ủy Tiền Giang triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-11-2024. * Cũng trong ngày 31-10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 14 – kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp này, Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thay ông Võ Văn Bình nghỉ hưu theo chế độ. * Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tiền Giang đã thông qua các Nghị quyết gồm: * Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. * Nghị quyết về việc thông qua số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. * Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. * Nghị quyết quy định mức trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. * Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn An Hữu thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. * Nghị quyết về việc đổi tên các khu phố thuộc Phường 3, Phường 7, Phường 8, thành phố Mỹ Tho. * Bảo Hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân trong tháng 11/2024 và những tháng tiếp theo cụ thể như sau: * Đối với người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân: BHXH tỉnh chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng vào ngày 2 hàng tháng; Trường hợp lịch chi trả trùng ngày thứ bảy, chủ nhật thì dời sang ngày làm việc tiếp theo. Riêng tháng 11/2024 thực hiện chi trả vào ngày 04/11/2024 (thứ hai). * Đối với người hưởng chưa đăng ký nhận qua tài khoản ATM: Bưu điện chi tiền mặt tại các điểm chi trả của Bưu điện từ ngày 05/11/2024 (lịch chi trả cố định kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ). * Trường hợp người hưởng chưa nhận được chế độ do kê khai sai tài khoản cá nhân (số tài khoản, tên ngân hàng), đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan BHXH để thay đổi thông tin đúng, kịp thời nhận chế độ ngay trong tháng.