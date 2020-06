Khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Theo kế hoạch, Dự án Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ được cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh 11L/29R (1A) và đường cất hạ cánh 11R/29L (1B); xây dựng mới các đường lăn thoát nhanh S3A, S5B, S6B; cải tạo, nâng cấp các đường lăn hiện hữu (S1, S1A, S2, S3, S4, S5, S5A, S6, S7); xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.031 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 1.449 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án được thi công theo 2 bước, bước 1 là 6 tháng, đảm bảo khai thác được 3200m đường cất hạ cánh 1B nhằm phục vụ Tết nguyên đán năm 2021. Bước 2 là 12 tháng, bàn giao đưa công trình vào khai thác trước Tết nguyên đán năm 2022.

Nhà thầu thi công là Liên danh Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không (ACC) – Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (VINADIC) – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh 25R/07L; xây dựng các đường lăn thoát nhanh (W2A, W4A), đường lăn song song (W11A); xây dựng, cải tạo, nâng cấp các đoạn đường lăn nối (N1, W3, W5, W5A, W7, W9); xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.015 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 1.443 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thi công của dự án cũng theo 2 bước. Bước 1 là 6 tháng, bước 2 là 14 tháng, hoàn thành vào cuối năm 2021. Nhà thầu thi công: Liên danh ACC – CIENCO4 – 647.

Được sự đồng ý của Chính phủ, cả 2 dự án được thực hiện theo quy định dành cho dự án đầu tư công khẩn cấp. Bộ GTVT là chủ đầu tư, Ban QLDA Thăng Long là đơn vị quản lý Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tổng Công ty Cửu Long là đơn vị quản lý Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau khi cải tạo, nâng cấp hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động hàng không; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh – quốc phòng; góp phần nâng cao năng lực hệ thống kết cấu hạ tầng hàng không, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững vận tải hàng không, đóng góp chung vào phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại của đất nước.

Đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu đã cam kết sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị và các nguồn lực liên quan theo đúng các điều kiện của hợp đồng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, tổ chức thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ theo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu đã đề ra.

