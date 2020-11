Khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Láng, xã Kiểng Phước

+ Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tham vấn điều chỉnh quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long + Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức Lễ công bố xã Thạnh Phú, đạt chuẩn nông thôn mới. + Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011-2015, hướng tới năm 2020 + Công an TP Mỹ Tho phối hợp Ban lãnh đạo khu phố 10, P.6 tổ chức lễ trao thưởng cho 4 cá nhân lập thành tích truy bắt tội phạm. + Xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo vừa hoàn thành tuyến đường be tong tại ấp Bình An với chiều dài 290 mét, chiều ngang 02 mét, kinh phí khoảng 100 triệu đồng. + Cục thuế tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai chính sách, pháp luật thuế mới và các văn bản có liên quan...