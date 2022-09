(THTG) Ngày 7-9, Tập Đoàn Want Want Việt Nam tổ chức khánh thành Nhà máy Want Want Việt Nam tại Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước. Đến dự có ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh lễ khánh thành Nhà máy Want Want tại Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Dự án Nhà máy Want Want Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 7-2020, trên khu đất có diện tích 7,52 ha, gồm 2 khu nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa, các sản phẩm từ sữa, các loại bánh từ bột… với quy mô 71.330 tấn/năm. Sau khi đi vào sản xuất giai đoạn 1, hiện nhà máy có thể sản xuất bánh gạo, các loại thực phẩm khô, sữa chua, thức uống giải khát…

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và tham gia cắt băng khánh thành tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và nhân viên Nhà máy Want Want Việt Nam đã thích ứng linh hoạt, vừa phòng, chống dịch vừa duy trì liên tục thi công xây dựng nên nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương. Ông cũng cảm ơn những đóng góp của Tập đoàn Want Want trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Ông khẳng định UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhà máy hoạt động hiệu quả. Tiền Giang sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước an tâm đầu tư, ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy. Ảnh: Lê Thi

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo Công ty TNHH Want Want Việt Nam đã cắt băng khánh thành và đi tham quan nhà máy.

Thùy Trang