Khám xét thu giữ vũ khí của đối tượng có liên quan đến vụ tàng trữ súng, hung khí

(THTG) Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp Công an 2 huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre tiến hành khám xét nơi ở của 03 đối tượng có liên quan đến vụ tàng trữ súng, hung khí vừa bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Qua công tác khám xét, tại nơi ở của đối tượng Hồ Thiết Tường, sinh năm 1995, thuộc khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 02 viên đạn và 01 quả nổ tự chế.

Lực lượng chức năng khám xét tại nơi ở các đối tượng. Ảnh: Thanh Việt

Các đối tượng này tàng trữ súng, hung khí và hẹn với 1 nhóm thanh thiếu niên cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến địa bàn tỉnh Tiền Giang gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ trước.

Trước đó lúc 00 giờ 35 phút ngày 29/7/2023, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí lượng phối hợp Công an tỉnh Bến Tre tiến hành chốt chặn, bắt giữ 31 đối tượng đi trên 6 xe ô tô từ Tiền Giang sang Bến Tre ngay trên cầu Rạch Miễu; ngăn chặn kịp thời, không để các đối tượng từ các địa phương khác kéo đến địa bàn tỉnh Tiền Giang giải quyết mâu thuẫn, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Các đối tượng đa phần cư trú trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang …

Truy bắt các đối tượng trên cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thanh Việt

Ngay khi phát hiện, bắt giữ các đối tượng trên cầu Rạch Miễu, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 4 khẩu súng, 25 viên đạn, 1 quả nổ tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 áo khoác lót chống đạn, 5 dao bấm, 2 túi ni lông chứa chất bột (nghi là ma túy), 11 điện thoại di động, 06 xe ô tô và 1 số giấy tờ có liên quan.

Qua test nhanh, 16/31 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Vụ việc vẫn đang được các lực lượng phối hợp khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý.

Trọng Tín