Khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp, trị giá tài sản gần 1 tỷ đồng

Trong ngày 02 và ngày 06/11, trên địa bàn huyện Cái Bè và huyện Châu Thành xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã tích cực điều tra, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Cụ thể: vào ngày 2/11, Công an huyện Châu Thành nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành. Kẻ gian đột nhập vào nhà dân trộm 01 latop, 01 máy tính bảng, 02 ĐTDĐ, một số trang sức bằng vàng và 1.500.000 đồng. Tổng tài sản thiệt hại theo ước tính ban đầu gần 600 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Phục tại cơ quan điều tra.

Công an huyện Châu Thành khẩn trương điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Đến ngày 8/11, Công an huyện phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bắt giữ Nguyễn Hoàng Phục, cư trú xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp khi đang lẫn trốn tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Qua điều tra, Phục khai: ngày 2/11, từ Đồng Tháp, Phục điều khiển xe mô tô đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Phục phát hiện 1 căn nhà vắng người, cửa nhà sau không khóa nên leo rào, lẻn vào các phòng ngủ trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Số vàng trộm được, Phục đem đến Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp bán lấy hơn 300 triệu đồng đi đánh bạc thua gần 200 triệu đồng; đồng thời mua vàng, điện thoại di động, xe mô tô, ma túy, cho bạn mượn.

Công an huyện Châu Thành đã thu hồi được 01 số trang sức, laptop, máy tính bảng và 12 triệu đồng, đồng thời thu giữ 01 xe mô tô và 01 điện thoại di động do đối tượng bán trang sức để mua.

Trên địa bàn huyện Cái Bè, vào đêm 06/11, nhận tin báo của anh Nguyễn Quốc Dũng, cư trú xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè về việc bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng điện thoại đi động, tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh trộm số tài sản trị giá hơn 420 triệu đồng.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng đến hiện trường, khẩn trương điều tra, xác minh và đã bắt giữ đối tượng sau 14 giờ gây án. Đó là Huỳnh Văn Nam, sinh năm 1995, cư trú ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè.

Đối tượng Huỳnh Văn Nam tại cơ quan điều tra.

Nam khai: Do mê cờ bạc và nợ tiền của nhiều người nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Đêm 6/11, Nam đột nhập vào cửa hàng ĐTDĐ của anh Dũng trộm 104 triệu đồng và 30 ĐTDĐ các loại. Số tiền trộm được, Nam trả nợ 20 triệu đồng, chơi game thua hết 80 triệu đồng. Còn số điện thoại đem về nhà cất giấu. Khi bắt giữ đối tượng, Công an huyện Cái Bè thu giữ được 3.600.000 đồng và 30 ĐTDĐ, tiến hành lập hồ sơ trao trả bị hại.

Điều tra, khám phá án trong thời gian ngắn, lực lượng Công an huyện Châu Thành và Công an huyện Cái Bè đã lập thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Những tháng cuối năm, tình hình tội phạm gia tăng, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Do vậy, ngoài biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, mọi người cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, góp phần cùng lực lượng Công an bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn./.

Hồ Sương – Trọng Tín