Khai mạc Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2021

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 28-10, tỉnh ghi nhận 139 ca F0 mới (tăng 12 ca so với ngày 27 -10), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 16.124 ca. - Tính đến ngày 26/10, huyện Tân Phước đã tổ chức tiêm được hơn 65.700 liều vắc xin phòng Covid- 19 cho người dân, đạt tỷ lệ hơn 80% dân số, không có trường hợp nào phản ứng sau tiêm. - Giá bắp ngọt (bắp Mỹ) tại huyện Châu Thành tăng mạnh, loại 01 và 02 có giá dao động từ 3.500 đồng đến 4.200 đồng/trái tăng từ 2.000 đồng - 3.200 đồng/trái so với thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. - Hơn 8.000 liều thuốc RONAPREVE do công ty công nghệ sinh học Regeneron và tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Roche hợp tác phát triển đã vừa được nhập về Việt Nam - Huyện Cái Bè có 40 điểm sạt lở lớn với tổng chiều dài khoảng 2.300m, ước kinh phí khắc phục, gia cố trên 42 tỷ đồng - Từ ngày 1-10 đến nay, có hơn 18 ngàn công dân trở về Tiền Giang từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ, trong số này đã phát hiện và cách ly ngay 121 người dương tính với SARS-CoV-2...