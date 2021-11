Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 23-11, tỉnh ghi nhận 112 ca F0 mới (tăng 35 ca so với ngày 22 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 24.056 ca. - Điện lực miền Nam hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phan Văn Đực ở ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành thuộc đối tượng cựu chiến binh, gặp khó khăn về nhà ở. - Tiền Giang dự kiến đến tháng 12 sẽ tiêm xong mũi 1 cho toàn bộ trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, dự kiến là 168,524 trẻ - Huyện Tân Phước đã hoàn thành công tác tiêm mũi 01 cho người dân trong độ tuổi tiêm, đủ điều kiện tiêm. - Tiền Giang có trên 1.830 hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh tham gia lực lượng phòng chống dịch Covid-19, trong đó Ban chỉ đạo có 276 người ; Tổ Covid cộng đồng có 578 người ; tổ, đội chốt chặn có 914; tình nguyện viên có 62 người - Sản lượng tiêu thụ rau của các HTX tỉnh Tiền Giang tăng trở lại, do tình sản sản xuất, hiện bình quân các đơn vị sản xuất rau, trái cây vận chuyển cung ứng cho thị trường khoảng 2 đến hơn 4 tấn/ngày. - Xuất khẩu Thủy sản ở Tiền Giang năm 2021 khoảng trên 75.000 tấn, giảm 22% so cùng kỳ năm 2020; với tổng kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực này đạt khoảng 161 triệu USD, giảm 30% so cùng kỳ - Đến nay, có hơn 1,83 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi ở 22 tỉnh, thành...