Khai mạc Giải bóng đá U19 Quốc gia năm 2023

(THTG) Chiều ngày 26-3, Giải bóng đá U19 Quốc gia năm 2023 được khai mạc trên sân cỏ cả nước. Trên sân vận động tỉnh Tiền Giang đã diễn ra 2 trận đấu An Giang – Long An và Tiền Giang – Đồng Tháp.

Trận Tiền Giang – Đồng Tháp diễn ra trên sân vận động tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Tham dự giải Bóng đá U19 Quốc gia năm 2023 có 28 đội bóng, các đội bóng được chia thành 5 bảng, mỗi bảng thi đấu vòng loại theo thể thức vòng tròn hai lượt, để chọn đội bóng đứng đầu các bảng vào thi đấu vòng chung kết. Bảng E khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức. Bảng E có các đội bóng: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang.

Kết quả 2 trận đấu đầu tiên của bảng E: đội bóng U19 An Giang thắng đội bóng U19 Long An với tỷ số 2-0 và đội bóng U19 Đồng Tháp thắng đội bóng U19 Tiền Giang với tỷ số 4-1./.

Công Luận