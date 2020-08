(THTG) Ngày 06- 8, Đảng bộ huyện Tân Phước tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Phước, cùng 224 đại biểu, đại diện cho trên 2.200 đảng viên toàn Đảng bộ huyện về tham dự Đại hội.

Quang cảnh khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhàng

Ông Đỗ Vũ Thuận – Bí thư Huyện ủy Tân Phước phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Nhàng

Qua 5 năm nỗ lực phấn đấu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phước đã lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt nhiều kết quả quan trọng, với hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Cụ thể: Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 17,13%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,62 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,21%; đến nay có 4/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến; an sinh xã hội đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; Quốc phòng,- an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen và bức trướng cho Đảng bộ huyện Tân Phước. Ảnh: Thanh Nhàng

Với thành tích đó, tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng đã tặng bằng khen cho Đảng bộ huyện Tân Phước vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương – Đổi mới – Phát triển” cho Đảng bộ huyện Tân Phước.

Thanh Luông – Thanh Nhàng – Ngọc Diệp