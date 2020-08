(THTG) Ngày 11-8, Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo văn phòng Bộ Công an, Cục tổ chức cán bộ, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị – Bộ Công an và 228 đại biểu đến từ 26 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Việt

Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020), với tinh thần chủ động tiến công, Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; quyết tâm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong tham mưu huy động các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra.

BCH Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã tặng bằng khen và bức trướng cho Đảng bộ Công an Tiền Giang tỉnh vì những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Thanh Việt

Trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện 52 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng ngừa, xử lý vi phạm. Qua đó, đã điều tra, làm rõ hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trao trả người bị hại; đấu tranh, xử lý 78 nhóm, với trên 500 đối tượng sử dụng hung khí đâm đánh nhau, đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay lãi nặng, hoạt động cờ bạc “game bắn cá”; xử lý 22 công ty tài chính, 59 đối tượng hoạt động nghi vấn cho vay lãi nặng; phát hiện, xử lý gần 2.000 vụ, xử lý trên 12.000 đối tượng cờ bạc. Bắt, vận động đầu thú trên 270 đối tượng phạm tội; phát hiện, bắt xử lý hình sự trên 560 vụ, gần 900 đối tượng phạm tội và vi phạm về ma túy; phát hiện, xử lý gần 900 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng; phát hiện, xử lý trên 920 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khai thác cát trái phép… Kết quả đó góp phần kiềm chế tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn.

Với sự đoàn kết thống nhất, Đại hội Đảng bộ Công an Tiền Giang tỉnh Tiền Giang lần thứ XIII, với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” tiếp tục làm việc đến hết ngày 11/8/2020.

Hồng Phượng