Khai hội Euro 2020 – Rực lửa bóng đá tấn công

Đúng 1 giờ ngày 12-6 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc Euro 2020 sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Olimpico ở thủ đô nước Ý trước 16.000 khán giả. Trái tim nơi thành phố vĩnh cửu Rome sẽ tràn ngập hình ảnh, âm thanh và ánh sáng của buổi lễ hết sức đặc biệt của sự kiện đặc biệt nhất trong lịch sử giải đấu.

Đêm hội từ tâm dịch

Những màn hình khổng lồ trên sân sẽ chiếu lại các khoảnh khắc ấn tượng của Euro suốt 60 năm qua, trước khi 2 huyền thoại của làng cầu Ý là Alessandro Nesta và Francesco Totti xuất hiện, mở màn cho buổi lễ.

Tuyển Ý quyết thắng ngày khai mạc Euro 2020 nhưng Thổ Nhĩ Kỳ là đối thủ khó chịu .Ảnh: REUTERS

Tại buổi lễ, ngoài danh ca Andrea Bocelli hát “live” những nhạc phẩm quen thuộc lừng danh, ca khúc chính thức của Euro 2020 – “We are the people” sẽ được trình diễn theo phong cách kỹ thuật số có một không hai. Phần lời bài hát do Bono viết, trong khi phần chạy guitar do The Edge thực hiện chính là 2 thành viên của U2, nhóm nhạc rock nổi tiếng của Ireland. Trong khi đó, nhạc sĩ kiêm DJ Martin Garrix sẽ điều chỉnh, kết hợp những phần nhạc điện tử để hoàn thiện ca khúc.

Từng là 1 trong 2 tâm dịch (cùng với Tây Ban Nha) của châu Âu, việc Ý được chọn là nơi diễn ra nghi thức khai mạc Euro 2020 như một thông điệp mạnh mẽ về sự hồi sinh của Cựu lục địa, nơi cuộc sống từng ngày bước vào giai đoạn bình thường mới, mọi lĩnh vực, ngành nghề đang vươn mình tìm lại nhịp độ hối hả thuở chưa bị Covid-19 tàn phá.

Hơn 30 triệu người xem trận khai mạc

Dự kiến sẽ được hơn 30 triệu lượt người trên khắp thế giới theo dõi (trực tiếp trên sân cũng như qua truyền hình), trận khai mạc Euro 2020 hứa hẹn sẽ rất cam go đối với đội chủ nhà Ý khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 8 lần đối đầu trực tiếp trong hơn 50 năm qua, Ý thắng đến 5 trận và 3 lần phải chia điểm với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn quân của HLV Roberto Mancini được đánh giá cao ở trận mở màn bảng A nhờ phong độ cực kỳ ổn định. Tuyển Ý vượt qua giai đoạn đấu loại với thành tích toàn thắng 10 trận, ghi 37 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần, những chỉ số tốt thứ nhì vòng loại chỉ sau tuyển Bỉ. Không chỉ có vậy, người Ý còn bất bại tại Nations League mùa hai để giành vé vào bán kết, đồng thời giành trọn 9 điểm qua 3 lượt trận đã đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ – đoàn quân mang nhiều sắc màu phương Đông của HLV Senol Nunes từng đánh bại cả tuyển Pháp và cạnh tranh quyết liệt ngôi đầu bảng H với đương kim vô địch World Cup cho đến tận lượt trận vòng loại cuối cùng. Chỉ riêng yếu tố này cũng đủ khiến chủ nhà Ý phải đặc biệt dè chừng đối thủ.

Nếu các chân sút tuyển Ý “làm mưa làm gió″ ở vòng loại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tự hào với hàng phòng ngự gồm các hảo thủ như Merih Demiral (Juventus) hay Caglar Soyuncu (Leicester). Đội bóng này còn sở hữu 3 cầu thủ chủ chốt vừa góp công không nhỏ giúp Lille phá thế thống trị của Paris Saint-Germain để đăng quang ngôi vô địch Ligue 1 mùa giải vừa qua là hậu vệ phải Zeki Celik, tiền vệ Yusuf Yazici và tiền đạo Burak Yilmaz.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng của “những chiến binh Ottoman” đã chờ đợi quá lâu để chạm tay đến một chiến tích để đời. Hai phen giật điểm từ tay Pháp ở vòng loại Euro (thắng 2-0, hòa 1-1), hòa trận giao hữu với Đức (3-3) và đánh bại Hà Lan ở vòng loại World Cup (4-2), Thổ Nhĩ Kỳ có đủ mọi yếu tố để mơ đến kỳ tích tại Euro lần này.