Kè bảo vệ cù lao Tân Phong dự kiến được đưa vào sử dụng trong tháng 11/2023

(THTG) Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng bờ bao cù lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, UBND tỉnh Tiền Giang đã ưu tiên bố trí khẩn cấp kinh phí xây dựng 2 đoạn kè khắc phục sạt lở. Hiện các công trình đang khẩn trương thi công với mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11 sắp tới, nhằm phòng chống triều cường dâng cao những tháng cuối năm và ứng phó hiệu quả với xâm nhập mặn mùa khô 2024, đồng thời tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp.

Công trình kè này thuộc ấp Tân Thiện được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang khởi công từ tháng 6 năm 2023 với chiều dài 912 mét. Mặc dù mục tiêu chính là khắc phục sạt lở, song các đơn vị đã thiết kế và thi công kè quy mô kiên cố, kè tường đứng cừ dự ứng lực, móng bản sàn gia cố bằng cọc ống ly tâm, cao trình đỉnh kè dương 2,50 bảo đảm an toàn với đỉnh triều cường, đặc biệt phía bên trong kè là vỉa hè rộng 4 mét, tạo cảnh quan khang trang, rất thuận lợi về giao thông và sinh hoạt cho nhân dân. Hiện công trình đã thi công đạt 90% khối lượng, tuy đã vượt tiến độ đề ra, song đơn vị thi công vẫn thi đua về tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Đến thời điểm này công trình kè bảo vệ cù lao Tân Phong đã hoàn thành 95% khối lượng, vượt 3% so với kế hoạch. Ảnh: Bùi Phong

Công trình kè thứ 2 dài 350 mét với mục tiêu “ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Tân Phong”. Ý thức được tầm quan trọng của công trình, ngay sau khi khởi công, các đơn vị hữu quan huy động tối đa nhân lực, vật lực, tăng thêm ca đêm nên đến thời điểm này công trình đã hoàn thành 95% khối lượng, vượt 3% so với kế hoạch. Riêng chủ đầu tư luôn tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, về giải ngân vốn và giám sát chặt chẽ quá trình thi công để bảo đảm chất lượng trình, đã tạo niềm tin của chính quyền và nhân dân.

Cù lao Tân Phong nằm giữa sông Tiền, được bao bọc bởi hệ thống bờ đê có chiều dài 26 km. Song do biến đổi khí hậu gay gắt đã khiến cho bờ đê này sạt lở trầm trọng. Chỉ trong vòng 5 năm qua, cù lao đã bị sạt mất khoảng 3 ha, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và gây tâm lí bất an cho người dân. Cùng với 2 đoạn kè đang thi công thì tính từ năm 2018 đến nay, tỉnh Tiền Giang đã ưu tiên xây kè khắc phục sạt lở cù lao Tân Phong với tổng chiều dài 2.055 mét. Tuy vậy, hiện vẫn còn một số đoạn đang bị sạt lở với mức độ, tính chất phức tạp vì ở vị trí đầu cù lao rất cần tỉnh tiếp tục xây kè ngăn chặn sạt lở để khép kín với các đoạn đã thi công, nhằm bảo vệ an toàn cho khoảng 3.566 hộ dân đang sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió này./

Kim Nữ