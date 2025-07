Israel tuyên bố kiểm soát hơn 65% Dải Gaza

*** Các Tổ đại biểu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tiếp xúc với cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. * , Ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị triển khai thí điểm ki-ốt điện tử hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại phường Sa Đéc. * Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trực tiếp khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại phường Cao Lãnh và phường Sa Đéc. * UBND phường Cai Lậy công bố Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. * Xã Tân Phước 3 triển khai quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã. * Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Xã Cái Bè. * Trạm Y tế Chợ Gạo xã Chợ Gạo phối hợp Ban quản lý khu phố I xử lý ổ dịch sốt xuất huyết. * Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng 2025. * Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức. Theo đề xuất, sẽ có các nhóm tiêu chí gắn với số điểm KPI để xác định hiệu quả công việc. * Bộ Y tế thu hồi 2 loại kem đánh răng Aquafresh Soft Mint và Aquafresh Clear Mint do Công ty TNHH Phát Anh Minh (ở Hà Nội) phân phối vì không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm. * Hà Nội lên kế hoạch tổ chức diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9, dự kiến 30.000 người dự lễ. * TP Hồ Chí Minh giải quyết chế độ cho hơn 2.000 người nghỉ việc do tinh giản. * An Giang: Chuyến xe đầu tiên đưa đón 253 cán bộ đi, về từ Long Xuyên - Rạch Giá. * Cần Thơ bàn giải pháp chống ngập khi mưa lớn, triều cường. * Theo quy định mới ban hành, người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với mức hưởng là 500.000 đồng/tháng. * Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu rà soát, giải thích trường hợp hóa đơn tiền điện tăng cao. * 6 tháng đầu năm 2025, GDP của cả nước tăng 7,52%, mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2025. * Quảng Ninh: Triệt phá ổ ma túy, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng. * Hưng Yên: Khởi tố nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả để hưởng chính sách. * Cao Bằng: Bắt đối tượng vận chuyển 19 kg vảy tê tê cùng ma túy. * Nghệ An: Người đàn ông bị phạt hơn 260 triệu đồng vì tàng trữ 33 móng vuốt và xương sư tử. * Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị cáo buộc chi hàng triệu USD để đánh bạc. * Sơn La: Sạt lở trên Quốc lộ 279D gây tê liệt giao thông. * Tổng thống Mỹ Trump ký ban hành dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu toàn diện. * Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA rút thanh sát viên khỏi Iran giữa lo ngại an toàn. * Tổng thống Brazil Lula da Silva kêu gọi áp thuế đối với giới siêu giàu. * EU cắt giảm mạnh lượng nhập khẩu lúa mỳ và đường của Ukraine. * Tổng thống Phần Lan phê chuẩn việc rút khỏi công ước cấm mìn sát thương. * Singapore phạt 21,55 triệu USD 9 tổ chức liên quan bê bối rửa tiền 1MDB. * Malaysia triệt phá mạng lưới tội phạm liên quan Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. * Mỹ: Lũ quét lớn tại Texas khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, nhiều trẻ em mất tích. * Thời tiết ngày 5/7: Nhiều khu vực trên cả nước mưa dông.