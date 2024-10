Israel tiếp tục không kích dữ dội vào lãnh thổ Liban và Syria

*** Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Cai Lậy. * Huyện Gò Công Đông ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. * Huyện Tân Phước kiểm tra giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Tân Hòa Tây. * Huyện Cái Bè hiện có 27.400 hecta cây ăn trái, hàng năm cho sản lượng hơn 500.000 tấn các loại. * Huyện Tân Phú Đông khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. * Xã Phú Nhuận huyện Cai Lậy tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp. * Xã Đồng Sơn huyện Gò Công Tây sơ kết công tác diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024. * Thành ủy Gò Công sơ kết nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2024. * Công an tỉnh Tiền Giang duyệt nội dung và đội hình tham gia thi đấu “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật. * Huyện Cái Bè tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng khuyến học. * Kẹt xe 8km trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây do xe chết máy trên cầu. * Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cảnh báo tình trạng lủng đoạn, thổi giá, đầu cơ liên quan đến đất đai. * Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư: Phấn đấu đến hết năm 2025, đưa Việt Nam xếp hạng thứ 31 – 33 thế giới về quy mô GDP. * Thanh Hóa: Sau thanh tra, 1 thủ khoa lớp 10 bị trượt, buộc phải dừng học. * Đã có 98% trẻ em từ 1 – 10 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh được tiêm ngừa sởi. * Để xảy ra nhiều sai phạm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Khánh Hòa bị cảnh cáo. * Hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào: Đại biểu đề cao những điểm sáng của ASEAN trước các bất ổn toàn cầu. * Thủ tướng Phạm Minh Chính mời gọi các doanh nghiệp ASEAN đến Việt Nam đầu tư. * Đội tuyển Indonesia muốn thắng tất cả các trận còn lại để giành vé dự World cup. * Sau các cơn mưa lớn, mặt đường ở thành phố Thủ Đức bị bong tróc, xuất hiện các hố sụt lún. * Xuất hiện chiêu trò giả mạo tài xế xe công nghệ để nâng giá cước lừa hành khách ở khu vực các sân bay. * Kiên Giang: Hấp dẫn và sôi nổi với Lễ hội Đua ghe ngo, thu hút nhiều du khách. * Philippines đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ an ninh lương thực. * Công Đoàn vẫn giữ đề xuất mức phí 2%. * Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ra văn bảm cấm Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức đi học tập kinh nghiệm nước ngoài. * Lâm Đồng: Mưa lớn, lũ dâng cao bất ngờ, nhiều người dân leo lên mái nhà chờ cứu. * Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách bằng số thu ngân sách của thành phố Cần Thơ. * Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm Việt Nam từ ngày 12-10. * Siêu bão Milton tăng cấp trở lại với sức gió 270km/giờ, người dân Mỹ nín thở lo chống bão. * Tổng thống Mỹ ra lệnh cho người dân di tản tránh bão. * Bà Lý Vỹ Linh – Con gái ông Lý Quang Diệu qua đời. * Iran đã chuẩn bị sẳn sàng cho chiến tranh. * Israel tuyên bố đã tiêu diệt 2 người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah, và triển khai sư đoàn thứ 4 tại Lebanon. * Trung Quốc áp biện pháp chống phá giá đối với rượu mạnh từ EU.