Huyện ủy Cái Bè trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên cao niên

(THTG) Ngày 06-01, Huyện ủy Cái Bè tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các Đảng viên cao niên đang sinh hoạt tại Xã An Cư, xã Mỹ Hội và Thị trấn Cái Bè. Ông Nguyễn Văn Nha – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Cái Bè dự và trao huy hiệu cho Đảng viên.

Trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho ông Đặng Hồng Lạc.

Huy hiệu 55 tuổi Đảng được trao cho ông Đặng Hồng Lạc, sinh năm 1940, đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp An Thái, xã An Cư. Huy hiệu 50 tuổi Đảng được trao cho bà Trần Thị Hợi, sinh hoạt tại Đảng bộ xã An Cư và ông Nguyễn Quang Dinh, sinh hoạt tại chi bộ Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, cùng bà Nguyễn Ngọc Tiến, sinh hoạt tại Đảng bộ Thị trấn Cái Bè. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho ông Nguyễn Hồng Tám, đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp An Thiện, xã An Cư, ông Lưu Văn Dũng, sinh hoạt tại Đảng bộ Thị trấn Cái Bè và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trao cho ông Lê Phước Tài sinh hoạ tại Chi bộ ấp Mỹ Hòa, xã An Cư và ông Phạm Minh Thanh, đang sinh hoạt tại chi bộ Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè.

Các Đảng viên được trao huy hiệu đều là những đảng viên ưu tú. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nha – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè đã gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng thời, ghi nhận công lao, đóng góp của các Đảng viên đã cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương, đất nước, là tấm gương để các Đảng viên trẻ tuổi học tập, noi theo. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là một vinh dự lớn đối với toàn Đảng bộ huyện Cái Bè.

Hữu Nhân