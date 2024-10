Huyện Tân Phước bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Huyện ủy

*** Xã Tăng Hòa huyện Gò Công Đông tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. * Xã Trung An thành phố Mỹ Tho ra mắt điểm bán hàng Việt. * Liên đoàn Lao động huyện Cái Bè sơ kết công tác quý 3. * Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức Hội thi hát karaoke nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. * Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Gạo giải ngân vốn tín dụng chính sách cho 27 hộ dân ở xã Long Bình Điền với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. * Huyện Cai Lậy họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10. * Huyện Tân Phước tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện. * Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Cai Lậy diễn báo cáo kịch bản mới tuyên truyền bảo vệ môi trường. * Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ngập cả mét vì triều cường, cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. * Người dân Cần Thơ chật vật và bì bỏm trong nước mùa triều cường. * Cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, nhiều người tung chạy thoát thân. * Kỷ luật cảnh cáo 17 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ ở tỉnh Lai Châu. * Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án chung thân với 3 tội danh. * Tòa tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan bồi hoàn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại. * 100% trẻ em từ 1 – 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm văcxin sởi. * Giá bán rau, thịt, cá, trứng… tại các chợ tăng, người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng. * Kiên Giang: Đã xử lý 2 tổ chức Đảng và 177 Đảng viên. * Xe container lật ngang tại vòng xoay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. * Hiệp thương cử 397 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X. * Đà Nẳng: Công an điều tra nghi án sát hại bạn gái ở nhà nghỉ. * Quảng Bình: 1 nữ sinh lớp 10 bị xâm hại tập thể. * Công an thành phố Hồ Chí Minh truy đuổi tóm gọn 2 tên cướp giật dây chuyền của du khách Đức. * Phú Thọ: Hơn 30 căn biệt thự xây dựng không phép. * Quảng Ninh: 2 nam sinh lớp 9 tử vong do tai nạn giao thông. * Giải ngân 30.000 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. * Đắk Nông: 3 người tử vong trong vụ xe bán tải lao xuống mương nước. * Nghệ An: Hàng ngàn hộ dân vẫn “Khát” nước bên công trình cấp nước 25 tỷ đồng được xây xong bỏ hoang. * Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo mở chiến dịch truy quét tàu cá “3 không”, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU. * Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh vùng Tây Nguyên. * Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác thương mại và các lĩnh vực mới với Việt Nam. * Israel đã tiêu diệt thủ lỉnh Hamas. * Xảy ra tấn công liều chết ở thủ đô của Somalia. * Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev. * Động đất mạnh tại Cuba. * Tây Ban Nha càng đuổi khách du lịch càng đông. * Ông Kim Jong Un gặp binh sĩ, nêu thông điệp cứng rắn với Hàn Quốc. * Ukraine tố Triều Tiên sắp gởi hàng ngàn quân giúp Nga.