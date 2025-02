Huyện Tân Phú Đông triển khai công tác tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2025

(THTG) Ngày 04/02, UBND huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội Trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2025. Chủ trì hội nghị ông Bùi Thái Sơn – Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện và các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã và các ngành liên quan.

Quang cảnh buổi hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội Trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2025

Theo kế hoạch, trong ngày 10/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổ chức Hội trại Tòng quân và ngày 13/2 Lễ giao nhận quân năm 2025 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Để các hoạt động tại Hội trại Tòng quân và Lễ giao nhận quân diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp, lãnh đạo huyện yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã và các ngành liên quan phải tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được phân công. Trong đó chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; cung cấp điện, nước; giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm … đảm bảo giao quân nhanh gọn, chất lượng, an toàn và hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao.

Duy Tuấn