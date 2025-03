Huyện Gò Công Tây tuyên truyền lưu động về An toàn giao thông tại xã Bình Nhì

*** Sở Công thương tỉnh Tiền Giang hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng và bán hàng đa cấp. * Hội Cựu chiến binh thành phố Mỹ Tho sơ kết quý 1. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gò Công Đông tổ chức ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp. * Chủ tịch UBND huyện Tân Phước tổ chức gặp gỡ nhân dân và doanh nghiệp xã Tân Lập 1 về chỉ số quản trị hành chính công. * UBND huyện Cai Lậy trao Quyết định cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178. * UBND tỉnh Tiền Giang thông báo về địa điểm trụ sở làm việc và nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các Sở mới thành lập, cụ thể như sau: * Trụ sở Sở Tài chính đặt tại: Số 05 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Trụ sở Sở Nội vụ đặt tại: Số 375 - 379 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ đặt tại: Số 383 - 385 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Trụ sở Sở Xây dựng đặt tại: Số 389 - 391 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường đặt tại: Quốc lộ 1, Khu phố Trung Lương, Phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các Sở nêu trên, người dân liên hệ trực tiếp tại các Sở này để được giải quyết. * Riêng các TTHC về cấp, đổi giấy phép lái xe; lý lịch tư pháp vẫn được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính (số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). * Người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính hoặc qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh: dichvucong.tiengiang.gov.vn. * Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thông báo đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp và Nhân dân biết, quan hệ công tác. * Quảng Nam: Chìm tàu cá, 5 ngư dân chết và mất tích. * Quảng Bình: Tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, nhiều người nhập viện. * Công an Tây Ninh phát lệnh truy nã 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. * Lễ Mùng 10 tháng 3, người lao động được nghỉ 3 ngày. Lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày. * Vĩnh Long: Phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong ngôi nhà khóa chặt cửa. * Nghệ An: Phát hiện người đàn ông bị đứt cổ tay, rách bụng nằm trong bụi cây nghi do tự tử. * Bộ Công an cảnh báo: Xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng các hình ảnh, video của người dân được công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt, ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe doạ, tống tiền. Bộ Công an khuyến cáo người dân: Cảnh giác khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có nội dung đe dọa như trên; Không chuyển tiền khi bị đe dọa; Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VNeID.