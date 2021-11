Huyện Gò Công Tây đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 02 -11, tỉnh ghi nhận 202 ca F0 mới (giảm 39 ca so với ngày 01 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 17.009 ca. - Châu Thành có 10/20 chợ truyền thống được hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội - Trong 10 tháng của năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Tiền Giang giảm 3,6% so cùng kỳ năm 2020 - Châu Thành tặng 1.000 phần quà cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng gồm gạo, mì gói, đường và sữa. - Huyện Tân Phú Đông đã tiêm phòng 32.294 liều vắc xin phòng covid-19. Trong đó, mũi 01 là 25.777 liều và mũi 02 là 6.517 liều, đạt 95,6% so với tổng số liều vắc xin được phân bổ. - Công trình trụ sở làm việc khối vận thị xã Cai Lậy vừa được đưa vào sử dụng có tổng diện tích trên 250 m2, gồm 3 tầng, 1 trệt, 2 lầu tổng kinh phí sữa chữa 1,4 tỷ đồng, do ngân sách nhà nước đầu tư...