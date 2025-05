Huyện Gò Công Tây công bố Quyết định công nhận xã Yên Luông đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao

*** TP. Gò Công hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. * Trường Đại học Tiền Giang: Trao Bằng tốt nghiệp cho 897 sinh viên. * 100% đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện Cai Lậy đã đồng loạt ra quân thực hiện công trình Ngày Chủ nhật xanh. * Tổng Cục II - Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình kết hợp Quân - Dân y tại tỉnh Tiền Giang. * Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46. * Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. * Bộ Chính trị yêu cầu hoàn tất sắp xếp cấp xã trước 15/7, cấp tỉnh trước 15/8/2025. * Từ ngày 1/7 tới đây, các tòa chung cư, nhà ở tập thể từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² sẽ thuộc diện bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ. * Sóc Trăng: Ra quân thu gom rác thải trên các dòng kênh ô nhiễm. * Hà Nội: Bắt giữ 1,4 tấn chân gà thành phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. * Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai: Bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 30 vạn nhân dân tệ qua biên giới. * Đồng Nai: Thu hồi hơn 482 hécta đất để làm đường Vành đai 4 – TP. Hồ Chí Minh. * Đồng Nai: Tìm thấy thi thể bé gái bị nước cuốn trôi sau mưa lớn. * Hà Nội: Bắt đầu tháo dỡ tòa nhà \"hàm cá mập\" và cải tạo quảng trường. * Đồng Nai: Hai công nhân công ty gạch men tử vong nghi do ngộ độc khí CO. * Bắc Giang: Cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn ở cửa hàng phụ tùng xe máy điện. * Liên tiếp xảy ra các trận động đất kích thích tại Quảng Nam và Kon Tum. * Hà Tĩnh khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. * Sắp xuất hiện đợt triều cường mới tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ. * Thời tiết ngày 26/5: Khu vực Nam Bộ trời có mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. * 52 tỉnh của Thái Lan cảnh giác cao độ trước nguy cơ xảy ra lũ lụt. * Tàu container chở hàng nguy hiểm bị chìm ngoài khơi phía Nam Ấn Độ. * Bộ Y tế Ethiopia thông báo ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. * Mỹ đề nghị Israel hoãn chiến dịch quân sự toàn diện ở Dải Gaza.