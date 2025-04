Huyện Gò Công Đông triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2025

(THTG) Ngày 11/4, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2025. Bà Lê Hồng Tâm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi hội nghị

Tại hội nghị, Đại diện Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”; Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, qua đó nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Với cao điểm thực hiện từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2025 trên phạm vi toàn huyện với các hoạt động chính: Tổ chức phổ biến, triển khai và phát động Tháng hành động, triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm và hoạt động kiểm tra liên ngành.

Tại hội nghị, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan đã tham luận về công tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại trường học, nhóm trẻ trong thời gian vừa qua, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn.

Bà Lê Hồng Tâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Hồng Tâm – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành liên quan cùng UBND các xã thị trấn quan tâm thực hiện các nội dung theo kế hoạch, đẩy mạnh việc thông tin, truyền thông phòng ngừa ngộ độc tại các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm; Phòng Giáo dục – Đào tạo quán triệt đến các trường về công tác đảm bảo vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và xử lý những cơ sở vi phạm VSATTP theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu nhỏ lẻ, thủ công, có tái kiểm tra để đánh giá công tác khắc phục của các cơ sở sản xuất, đồng thời có biện pháp tuyên dương các cơ sở chấp hành tốt, đảm bảo VSATTP.

