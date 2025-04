Huyện Chợ Gạo lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

*** Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang tham gia hiến 200 đơn vị máu trong chương trình hiến máu tình nguyện. * Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cái Bè thực hiện công trình phúc lợi xã hội tại xã Mỹ Tân. * Huyện Chợ Gạo triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. * Công an tỉnh Tiền Giang bắt tạm giam đối tượng có tiền án ở thị trấn Tân Hiệp trộm cấp tài sản. * Đồn Biên phòng Phú Tân – Bộ đội Biên phòng Tiền Giang phối hợp với nhà tài trợ tặng 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. * Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức lưu động tại các xã nông thôn mới. * Liên đoàn Lao động huyện Cai lậy tiếp nhận Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện sau khi kết thúc hoạt động Công đoàn ngành Y tế. * UBND phường 2 thành phố Mỹ Tho bàn giao nhà cho hộ nghèo trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. * Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Phú Đông khai giảng lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2025. * Phòng Giáo dục huyện Tân Phước tổ chức Hội thi kể chuyện sách bằng Tiếng Anh. * Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin kỳ họp Quốc hội lần thứ 9 diễn ra vào giữa tháng 5 sẽ xem xét việc sửa hiến pháp và cho ý kiến về sáp nhập tỉnh. * Bình Dương: Chưa va chạm giao thông, tài xế ô tô đã dùng gậy bóng chày đánh người đi xe máy, công an mời đối tượng làm việc. * Trước ngày 10-4, các Bộ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh phải báo cáo các dự án vướng mắc, tồn đọng. * Cuộc đua xe đạp tranh cúp Truyền hình HTV nằm trong 50 sự kiện nổi bật chào mừng 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. * Tài xế chở 36 khách rơi xuống vực đèo Bảo Lộc đã bị tạm giữ hình sự. * Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc vụ 2 người giả danh bán vé chương trình Văn nghệ từ thiện. * Xe bồn mất lái tông vào vách núi rồi bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 1 người tử vong trong cabin. * Tổng thống Burundi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-4. * Tìm thấy thi thể 3 binh sĩ Mỹ mất tích cùng xe bọc thép trong đầm lầy ở Lithuania. * Nhật Bản cảnh báo về 1 siêu động đất sắp xảy ra có thể khiến gần 300.000 người chết, thiệt hại 1.800 tỷ USD. * Trung Quốc tập trận bao vây Đài Loan. * Ông Trump tung đoàn mạnh nhất lên Nga bằng cách áp thuế từ 25 – 50% đối với mặt hàng dầu nếu Nga không chấp nhận phương án thỏa thuận ngừng bắn. * Tổng thống Putin ký lệnh triệu tập nhập ngũ lớn nhất từ trước tới nay. * Số người thiệt mạng do động đất ở Myanmar lên đến hơn 2.000 người, thời gian vàng để tìm người sống sót đã hết.