Huyện Chợ Gạo có thêm 6 sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP 3 sao

- Tạm dừng lưu thông cầu Rạch Miễu để thực hiện Kiểm định - Quan trắc cầu. - Tiền Giang: Chi trả 100% tiền đền bù, hỗ trợ Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá. - Lần đầu tiên tại Việt Nam ghép khí quản từ người cho chết não thành công. - Tiền Giang phát hiện 294 vụ vi phạm về khai thác khoáng sản. - Công ty giày dép tại Đồng Nai cho 42.000 công nhân đi du lịch Đà Lạt. - Cô gái bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay clip khiêu dâm lãnh án 9 năm tù - Ông Ngô Ngọc Đức, nguyên bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình), bị bắt vì có hành vi đánh bạc. - Lâm Đồng: Gần 70 con bò sữa chết bất thường sau khi tiêm vắc-xin - Việt Nam lần đầu đăng cai giải quần vợt bãi biển quốc tế ITF - Bộ Công an đề xuất phạt tiền đến 14 triệu đồng đối với người đi xe máy vi phạm…