Huyện Châu Thành đón gần 41.300 lượt khách đến tham quan, du lịch

*** Hội Chữ thập đỏ Tiền Giang tổ chức Phiên chợ nhân đạo hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”. * Thành phố Mỹ Tho phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. * Liên đoàn Lao động huyện huyện Chợ Gạo tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. * Hội Khuyến học huyện Cái Bè tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2024 – 2025. * Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Cai Lậy bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Mỹ Long. * Bộ Công an công nhận Công an phường 2, TP. Gò Công đạt kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. * Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ngày 24 và 25-5. * Treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi công cộng trong hai ngày Quốc tang. * Cuba tuyên bố Tang lễ chính thức nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. * Bộ Y tế lập Tổ công tác cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. * Các địa phương tạm dừng kiểm kê đất đai đến khi hoàn thành sắp xếp theo địa giới đơn vị hành chính mới. * Cảnh sát giao thông TP.HCM phạt 19.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đợt cao điểm 50 ngày đêm. * Quảng Ninh: Thực hiện thành công ca lấy đa tạng và ghép thận cho 2 bệnh nhân. * Đà Nẵng ghi nhận 12 ca COVID-19 trong 12 ngày. * Gạo ngâm bị nhớt ở Hậu Giang: Cơ quan chức năng lấy mẫu kiểm tra. * Nghệ An: Phát hiện xe tải chở 1.200 lọ kem dưỡng da không rõ nguồn gốc. * Bình Định: Tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã do buông lỏng quản lý khoáng sản trái phép. * Lào Cai: Mưa lớn kèm dông lốc, cuốn trôi cầu tạm Sim San. * Hà Tĩnh: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh, khiến 2 người dân bị tử vong trên cánh đồng. * Điện Biên xảy ra động đất có độ lớn 3,5 tại Mường Chà. * Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29/5. * Ukraine chuẩn bị cho cuộc trao đổi tù binh lớn nhất với Nga. * Triều Tiên phóng nhiều tên lửa sau sự cố hạ thủy tàu chiến. * Iran cảnh báo không có thỏa thuận nếu Mỹ nhất quyết tước bỏ quyền làm giàu urani. * 2 người tử vong trong vụ máy bay rơi thẳng xuống khu dân cư ở Mỹ. * Pháp kêu gọi Trung Quốc không áp thuế rượu Cognac và phối hợp thúc đẩy hòa bình. * Ấn Độ: 76% dân số đối mặt với nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt.