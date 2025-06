Huyện Châu Thành có gần 2.200 hộ khó khăn được vay vốn tín dụng chính sách

*** Kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT, năm học 2025-2026 của tỉnh Tiền Giang diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. * UBND huyện Gò Công Đông tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. * Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7. * Huyện Gò Công Tây đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất năm 2025. * UBND huyện Cái Bè tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6. * Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị tập huấn kiến thức cho cán bộ tỉnh, xã mới sau sáp nhập. * Hội nghị tập huấn toàn quốc về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được tổ chức vào ngày 14 và 15-6. * Tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm. * Bộ Công an cảnh báo tình trạng thuê người mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo. * Nghệ thuật múa Cà Đáo và Tết Ngã rạ của người Co (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. * Lần đầu tiên, TP.HCM lắp đèn cảnh báo để người đi bộ qua đường. * Hơn 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Pháp. * Vụ Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh: Xem xét chuyển Bộ Công an điều tra. * Ninh Bình tạm giữ hơn 2 tấn thịt đông lạnh không hóa đơn, trị giá gần 1 tỷ đồng. * Quảng Bình: Phát hiện gần 270 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh ở huyện Lệ Thủy. * Hà Tĩnh: Phát hiện xe khách chở gần 112.000 gói măng tẩm ướp không rõ nguồn gốc. * Đà Nẵng: Bắt đối tượng mua bán 5.000 viên thuốc lắc “ngụy trang” trong các gói thực phẩm chức năng giảm cân. * Quảng Ninh: Tàu cao tốc du lịch bất ngờ bốc cháy trên biển. * Hòa Bình: Mưa lũ làm một người mất tích ở huyện Kim Bôi. * Ông Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. * An ninh Nga bắt giữ đặc vụ Ukraine chuẩn bị tấn công khủng bố ở Crimea. * Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với nhôm và thép nhập khẩu từ ngày 4/6. * Hơn 200 tù nhân vượt ngục nhân vụ động đất tại Pakistan. * Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ quét tại Nigeria vượt 200 người. * Pháp và Anh phối hợp chính sách ngăn dòng người di cư bằng thuyền nhỏ. * Ấn Độ dự báo sắp vượt Nhật thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. * Thời tiết ngày 4/6: Các khu vực đều có mưa rào và dông, Hà Nội cục bộ mưa to.