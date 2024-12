Huyện Cai Lậy triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

**** Năm 2024, Tiền Giang đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng địa phương. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phát động chương trình Tết vì người nghèo Xuân Ất tỵ 2025. * Đoàn kiểm tra số 5 – Bộ Công an kiểm tra và làm việc tại Công an Tiền Giang. * UBND huyện Cai Lậy triển khai kế hoạch chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. * Huyện Tân Phước triển khai kế hoạch đảm bảo công tác tổ chức, phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030. * Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến nhân dân trình khen thưởng cấp Nhà nước. * Để chuẩn bị thông qua Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, trình Chủ tịch nước khen thưởng cấp Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo có quá trình công tác lâu dài, Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang lấy ý kiến nhân dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với 11 cá nhân là lãnh đạo có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan nhà nước. Cụ thể như sau: * Huân chương Lao động hạng Nhì: 1. Bà Lê Trắc Hoa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang; 2. Ông Nguyễn Thanh Hiền, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; 3. Ông Cao Văn Hóa, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang. * Huân chương Lao động hạng Ba: 1. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang; 2. Ông Vũ Trọng Thất, nguyên Quyền Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ; 3. Ông Huỳnh Văn Luận, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 4. Ông Bùi Văn Thuận, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 5. Bà Đoàn Thị Thanh Khỏi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 6. Bà Lê Thị Bé Tám, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 7. Ông Lý Hoàng Chiêu, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 8. Ông Nguyễn Văn Mẫn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. * Thời gian lấy ý kiến từ ngày thông báo đến ngày 12/12/2024. * Mọi ý kiến phản ánh gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, địa chỉ: số 381, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Sáng nay bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh mù mịt, cảnh báo bụi ô nhiểm nặng. * Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 12 liệt sĩ hy sinh tại Quân khu 7. * Phú Yên tìm hướng xử lý 162 trụ sở bỏ trống sau sáp nhập các đơn vị và dời trụ sở mới. * Sắp xếp tinh gọn bộ máy: Chính phủ giảm 5 bộ, 4 cơ quan, 20% tổ chức và nhân sự bên trong. * Lấy mẫu ADN tìm thân nhân cho liệt sĩ chưa xác định danh tính ở Quảng Ngãi. * Trung Quốc cảnh báo Mỹ về lằn ranh đỏ Đài Loan. * Tổng thống Hàn Quốc bị cảnh sát điều tra tội phản quốc. * Lãnh đạo Đảng cầm quyền Hàn Quốc đòi đình chỉ ngay lập tức Tổng thống. * Ông Trump nhận thành tích khi bitcoin tăng giá khủng. * Động đất lớn, cảnh báo sóng thần ngoài khơi California. * Cựu Thủ tướng Malaysia bị đề nghị điều tra hình sự.