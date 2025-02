Huyện Cai Lậy trao 128 giải thưởng cho các hoạt động Hội Xuân Ất Tỵ

*** Đảng bộ Tiền Giang và Đảng viên trong toàn tỉnh tham gia sinh hoạt kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng 3-2. * Hôm nay, cán bộ công chức, viên chức bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. * Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong 9 ngày Tết diễn ra an toàn. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 15 vụ làm 8 người chết (giảm 1 người so với cùng kỳ), bị thương 10 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 1.400 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. * Công an Tiền Giang bắt giữ đối tượng ở huyện Châu Thành tàng trữ ma túy đang tham gia giao thông trên đường. * Nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày mùng 6 Tết. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây tổ chức liên hoan Lân sư rồng mừng Đảng mừng Xuân. * Huyện Cai Lậy trao 128 giải thưởng các hoạt động Hội Xuân 2025. * Sau Tết, giá sầu riêng gia tăng trở lại. * Sau ngày mùng 5 Tết, các Đường hoa ở các địa phương dừng hoạt động để người dân bắt đầu làm việc. * Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh là 3 địa phương đứng top đầu thu hút khách du lịch dịp Tết nguyên đán 2025. * Thanh Hóa: Cảnh sát giao thông phát hiện xe khách 46 người chở 56 người trên cao tốc Cầu Giẽ - Mai Sơn, tài xế và chủ xe bị phạt 102 triệu. * Quảng Trị: Bắt 6 người liên quan đến vụ 6 con trâu bị giết xẻ thịt bán Tết. * Tổng kết thị trường xe Đông Nam Á năm 2024, Thái Lan mất vị trí số 2, Việt Nam đứng thứ 5. * Doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu có xu hướng tăng trở lại. * Logistics Việt Nam bùng nổ mạnh, thu hút vốn nước ngoài. * Hành khách xếp hàng dài ở bến xe, nhà ga để vào thành phố Hồ Chí Minh. * Các quốc lộ qua Đồng Nai ùn ứ cục bộ ngày trở lại làm việc. * Phà tạm chạy hết công suất vẫn không giải cứu nổi cầu Rạch Miễu. * Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố trực thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. * Sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Mạnh Cường làm Trưởng ban. * Thủ tướng đồng ý Lạng Sơn làm dự án nâng cấp Quốc lộ 1B. * Doanh thu du lịch thành phố Hồ Chí Minh tăng khủng dịp Tết. * Biến đổi khí hậu làm gia tăng số lượng chuột trên khắp thế giới. * Thủ tướng Israel gặp Tổng thống Mỹ Trump, Phó Thủ lĩnh Hamas đến Nga. * Ngoại trưởng Mỹ lần đầu công du nước ngoài, thăm Panama đầu tiên. * Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ “Ăn nói vớ vẩn”. * Campuchia tăng cường chiến dịch càn quét ma túy. * EU dọa trả đũa nếu ông Trump tăng thuế quan. * Iran trình làng tên lửa thế hệ mới nhằm phô trương lực lượng.