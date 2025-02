Huyện Cai Lậy thu hoạch rộ lúa Đông Xuân, nông dân kém vui vì giá lúa thấp

*** Hôm nay 17-2, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề để thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thông qua Nghị quyết thành lập các Sở sau khi tinh gọn, sắp xếp bộ máy. * UBND tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sản phẩm OCOP năm 2025. * Năm 2025, tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới. * Chi đoàn khối Nhà nước huyện Tân Phước tổ chức Đại hội lần thứ 8. * Thành phố Mỹ Tho tổng kết chương trình Tín dụng chính sách năm 2024. * Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý chủ trương triển khai dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương – Mỹ Thuận từ quý 2 năm 2025. * Từ ngày 15/02 đến hết năm 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt theo 6 nhóm chuyên đề. * Nhóm 1: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy. * Nhóm 2: Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định. * Nhóm 3: Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau. * Nhóm 4: Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. * Nhóm 5: Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe. * Nhóm 6: Lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. * Hàng chục du khách rơi xuống sông khi tham quan chợ nổi Cái Răng. * Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Văn bản mới thi hành Điều lệ Đảng. * Đi xe máy đeo tai nghe gây ra tai nạn có thể bị phạt đến 14 triệu đồng. * Phát hiện xe khách chạy ngược chiều trong đêm trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. * Bộ Trưởng Bộ Nội vụ: Bảo vệ người tố giác, báo tin hành vi lạm quyền, tham nhũng. * Giảm đến 15% vé tàu hỏa cho đợt lễ 30/4 nếu đăng ký mua vé sớm. * Tổng Giám đốc một Công ty chứng khoán lớn từ chức sau 2 tháng nhận nhiệm vụ. * Cần Thơ tổ chức 7 hoạt động điểm nhấn để thu hút du khách. * Sau Tết, giá heo hơi tăng do nguồn cung giảm sút. * Các địa phương xảy ra ùn tắc cấp đổi giấy phép lái xe. * Ông Trump lên kế hoạch gặp ông Putin sớm. * Anh sẵn sàng đưa quân đội đến Ukraine thực thi thỏa thuận hòa bình. * Bom hạng nặng MK-84 của Mỹ được ông Trump phê duyệt đã lên đường đến Israel. * Bộ trưởng Áo xác nhận thủ phạm đâm người hàng loạt liên quan đến IS. * Úc tạm cấm người nước ngoài mua nhà trong 2 năm.