Huyện Cai Lậy tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Mỹ Thành Bắc

*** Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang khai mạc Giải bơi các nhóm tuổi năm 2024. * Công đoàn Viên chức Tiền Giang sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm. * Tiền Giang tổ chức họp lấy ý kiến đề xuất Trung ương công nhận huyện Tân Phước là huyện Nông thôn mới. * Hội Khuyến học thành phố Mỹ Tho họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. * Huyện Tân Phú Đông họp mặt kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam và Hội thi tìm hiểu kiến thức phòng chống bạo lực gia đình. * Sinh viên Trường Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh tặng quà gia đình chính sách xã Hưng Thạnh huyện Tân Phước. * Chiều ngày 26-6, cùng với cả nước, thí sinh Tiền Giang làm thủ tục bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2024. * Bình Phước: 1 người đàn ông uống 30 viên thuốc ngủ tự tử rồi lái xe tông vào tường bệnh viện. * Quảng Nam: Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự kẻ chủ mưu khai thác vàng. * Phú Quốc: Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ lập dự án ma để lừa đảo bán đất. * Thanh Hóa: Công an khởi tố bắt giam 2 đối tượng cho vay với lãi suất cắt cổ. * 6 tháng đầu năm, cả tỉnh Thanh Hóa có 15 trẻ đuối nước, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn. * Hải Dương: Đặt ra mục tiêu xây dựng 15.920 căn nhà ở xã hội. * Việt Nam – Mỹ hợp tác xây dựng hệ sinh thái công nghệ bán dẫn. * Thái Nguyên: Cháy nhà biệt thự lúc rạng sáng, 2 vợ chồng chủ nhà tử vong. * Đà Nẳng: Phát hiện xe khách chạy quá tốc độ 551 lần/tháng. * Trung tướng Nguyễn Văn Gấu – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. * Hỗ trợ đưa 1 thiếu niên Trung Quốc bị bỏ rơi ở Kiên Giang về nước. * Công an Cà Mau tiếp nhận trình báo 2 vụ lừa đảo hơn 8 tỷ đồng qua Facebook. * Tai nạn giao thông liên hoàn trên xa lộ Hà Nội qua địa bàn Thủ Đức, kẹt xe hơn 3 km. * Long An: Tuyên 26 năm tù cho đối tượng cướp, hiếp và giết bạn cùng bán vé số. * Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ từ sân bay Đà Nẳng. * Bà Rịa Vũng Tàu: Nhập 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Đất. * Quảng Bình: Các lực lượng chức năng phối hợp truy bắt nghi phạm vận chuyển gần 8.000 viên ma túy. * Công an Quảng Ninh xử phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên Facebook. * Hơn 3.200 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 62 – Quốc lộ huyết mạch qua miền Tây. * Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã kẻ chở bé gái vào khách sạn hiếp dâm rồi bỏ trốn. * Mỹ phát hiện 400 người nhập cư trái phép liên quan tổ chức khủng bố IS. * Sân bay Hàn Quốc tạm ngừng hoạt động vì bóng bay Triều Tiên có ký sinh trùng. * Nhật Bản lần đầu đón 30 máy bay quân sự từ 3 nước Châu Âu. * CNN đưa tin: Mỹ sắp cho nhà thầu quân sự đến Ukraine. * Mỹ hoan nghênh Tòa án quốc tế trong vụ phát lệnh bắt Tổng Tham mưu trưởng và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga. * Tàu Nhật Bản và Trung Quốc đối đầu trên Biển Hoa Đông. * 2 người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc sát hại bé gái tại Mỹ.