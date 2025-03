Huyện Cai Lậy khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Ngũ Hiệp

*** Từ ngày 10-3-2025, Trung tâm Giám định Y khoa thuộc Sở Y tế Tiền Giang sẽ thực hiện Giấy khám sức khỏe điện tử theo lộ trình số hóa của ngành Y tế. * Huyện Cai Lậy khởi công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Ngũ Hiệp. * Toàn huyện Cai Lậy có 88 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần xóa nhà tạm với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng. * Các địa phương ở huyện Cai Lậy quyết tâm thực hiện chương trình xóa nhà tạm kết thúc trước ngày 30-4-2025. * Sau khi bỏ Công an cấp huyện, Công an tỉnh Tiền Giang thông báo các điểm cấp Căn cước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ 01/03/2025 như sau: * Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang: tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên toàn địa bàn tỉnh. * Công an thị trấn Cái Bè tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện Cái Bè (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an huyện Cái Bè trước đây). * Công an thị trấn Bình Phú tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện Cai Lậy (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an huyện Cai Lậy trước đây). * Công an xã Long Khánh tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn thị xã Cai Lậy (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an huyện thị xã Cai Lậy trước đây). * Công an thị trấn Mỹ Phước tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện Tân Phước (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an huyện Tân Phước trước đây). * Công an thị trấn Tân Hiệp tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện Châu Thành (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an huyện Châu Thành trước đây). * Công an phường 2, thành phố Mỹ Tho tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn thành phố (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an thành phố trước đây). * Công an thị trấn Chợ Gạo tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện Chợ Gạo (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an huyện Chợ Gạo trước đây). * Công an thị trấn Vĩnh Bình tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện Gò Công Tây (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc CAH. Gò Công Tây trước đây). * Công an phường 2 thành phố Gò Công tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn TP. Gò Công (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an TP. Gò Công trước đây). * Công an thị trấn Tân Hòa tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện Gò Công Đông (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an huyện trước đây). * Công an xã Phú Thạnh tổ chức cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn huyện Tân Phú Đông (địa điểm cấp tại trụ sở làm việc Công an huyện trước đây).