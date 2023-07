Huyện Cai Lậy có 14 điểm sạt lở nghiêm trọng

(THTG) Từ đầu mùa mưa đến nay, các tuyến đê bao đồng thời cũng là đường giao thông dọc theo bờ sông, bờ kênh ở huyện Cai Lậy liên tục bị sạt lở, thậm chí có điểm bị sạt lở trầm trọng, gây rất nhiều khó khăn về giao thông, đặc biệt là đe dọa nhà cửa và vườn cây ăn trái của người dân. Cùng với nguồn lực của địa phương, huyện kiến nghị tỉnh khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở nặng, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và bảo vệ tính mạng người dân.

Hệ thống đê bao dọc theo các sông ở huyện Cai Lậy vừa có nhiệm vụ bảo vệ sản xuất nông nghiệp, vừa là đường giao thông, đã được nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hiện các bờ sông này liên tục bị sạt lở tấn công. So với những năm trước thì tình trạng sạt lở năm 2023 này nặng nề hơn rất nhiều, tập trung nhiều ở các xã như: Hội Xuân, Phú An, Mỹ Long, Cẩm Sơn,… Hiện toàn huyện đang có 14 điểm sạt lở nặng chưa xử lí, ước kinh phí khắc phục lên đến 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số điểm sạt lở cũ đã được khắc phục cũng có nguy cơ tái sạt lở rất cao, khiến cho người dân địa phương lo lắng.

Các điểm sạt lở nặng ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân địa phương. Ảnh: Đoàn Vũ

Do mưa bão đang bước vào cao điểm, dự báo sạt lở sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, trong khi đó, nguồn ngân sách được giao hàng năm của huyện Cai Lậy phần lớn đã sử dụng xử lí khắc phục các điểm sạt lở theo phân cấp nên huyện kiến nghị tỉnh xem xét, kịp thời cho chủ trương và cấp kinh phí để huyện tiến hành xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở lớn, điểm sạt lở nghiêm trọng, nhằm bảo vệ sản xuất, đảm bảo lưu thông, nhất là tạo sự an tâm cho người dân vùng chuyên canh cây ăn trái phía Nam Quốc lộ 1.

Để giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở gây ra, lãnh đạo huyện Cai Lậy chỉ đạo chính quyền cấp xã và ấp tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng chống sạt lở như dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh có tán to trồng ở mé sông, di dời các công trình xây dựng lấn chiếm hàng lang an toàn thủy lợi, trồng thêm các loại cây xanh phù hợp để chắn sóng, báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện bờ sông có dấu hiệu sạt lở để có giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế tình trạng sạt lở lan rộng, vừa nguy hiểm vừa khó xử lí sau này./

Kim Nữ