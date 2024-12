Họp Ban chỉ đạo cho ý kiến về nội dung các phóng sự Nông thôn mới ở 3 huyện

*** Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các cơ sở công giáo nhân dịp Giáng sinh. * Từ ngày 27-31/12/2024 sẽ diễn ra Lễ hội “Hủ tiếu Mỹ Tho – Tinh hoa từng sợ gạo” tại Công viên Tết Mậu Thân với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. * Ban Tổ chức sẽ vinh danh 9 quán hủ tiếu uy tín, chất lượng được chấm điểm và trao giải. * Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổng kết và trao giải Hội thi Nghi thức- Điều lệ - Kỹ năng hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên. * Công an huyện Chợ Gạo triệt phá tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền. * Bí thư Thị ủy Cai Lậy đi thăm và chúc mừng các cơ sở công giáo trên địa bàn thị xã. * Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tiền Giang tổ chức hành quân dã ngoại trên địa bàn xã Tân Lập 1 huyện Tân Phước. * Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang hỗ trợ vốn cho 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường 3 thị xã Cai Lậy, mỗi hộ 5 triệu đồng. * Người cai nghiện và phạm nhân ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được trợ cấp tiền ăn Tết. * Hà Nội: sau bữa tiệc, 14 người nhập viện Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu do ngộ độc, 2 người đã tử vong. * Dự báo thời tiết từ ngày 22 đến ngày 28-12-2024: Bắc bộ trời rét, Trung bộ và Nam bộ trời có mưa to. * Bắc Giang: Ra mắt thị xã Chũ – Thủ phủ của vùng vải thiều nổi tiếng và huyện Lục Ngạn. * Không được làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp bị tước bằng. * Hải Phòng: 2 người đàn ông đuổi đánh nhau, một người bị chém tử vong. * Bắc Giang: Công an phát hiện một kho hàng chứa 11 tấn pháo hoa Trung Quốc. * Kiên Giang: Cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm bị tuyên 2 năm tù, cấp dưới 7 năm. * Thanh Hóa: Chỉ trong vòng 5 ngày, Cảnh sát giao thông phạt 1 tỷ đồng từ xử lý vi phạm nồng độ cồn. * Thông xe đèo Khánh Lê, nhưng vẫn còn những nguy hiểm rình rập về sạt lở. * Quảng Trị ra quân truy quét pháo lậu ở vùng biên * Không khí thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam rất lý tưởng cho nhân dân vui Giáng sinh. * Đồng Nai: Một phụ nữ mạo danh nhân viên ngân hàng cần vay 20 tỷ đồng để đáo hạn rồi chiếm đoạt. * Bão số 10 kết hợp không khí lạnh, gây mưa lớn nhiều tỉnh ven biển miền Trung. * Vĩnh Long: Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại tiệm bida. * Thanh tra Chính phủ thanh tra 18 dự án bất động sản ở Hải Phòng, xác định trách nhiệm lãnh đạo thời kỳ liên quan. * Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở 35 điểm để phục vụ nhân dân vui Tết. * Nghệ An: Xảy ra nổ lớn khiến 2 người chết. * Ukraine thực hiện cuộc tấn công hiếm thấy nhấm vào Nga. * Tàu chiến Mỹ bắn nhầm máy bay của mình trên Biển Đỏ. * Các lực lượng do Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn giao tranh dữ dội ở miền Bắc Syria. * Nga điều tra hàng loạt vụ đốt phá, gây nổ. * Phát hiện kế hoạch kích động Triều Tiên trong sổ tay Tư lệnh tình báo Hàn Quốc. * Israel lần đầu nhận trách nhiệm ám sát thủ lĩnh Hamas trên đất Iran. * Ukraine cho hay 3.000 lính Triều Tiên thương vong. * Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhập viện. * Thủ tướng Israel ra lệnh phá hủy cơ sở hạ tầng của Houthi.