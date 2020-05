Hơn 80% học sinh bậc mầm non tỉnh Tiền Giang trở lại trường sau thời gian nghỉ do dịch bệnh Covid-19

(THTG) Ngày 18-5, 186 trường mầm non công lập và ngoài công lập của tỉnh Tiền Giang đã mở cửa đón học sinh đi học trở lại, sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong ngày đầu tiên đón học sinh đi học trở lại, công tác phòng dịch được các nhà trường chú trọng, đặc biệt là xây dựng quy trình phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc đưa, đón trẻ đến trường.

Học sinh trường Lê Thị Hồng Gấm được đo nhiệt độ, rửa tay tại cổng trường. Ảnh: Đoàn Vũ

Trước đó, các trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, dụng cụ, đồ chơi, đồ dùng học tập và các khu vui chơi ngoài trời cho trẻ, nhằm đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

Giáo viên trường Lê Thị Hồng Gấm tổng vệ sinh, khử khuẩn để bảo đảm an toàn cho trẻ khi đến trường. Ảnh: Đoàn Vũ

Ghi nhận tại Trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm, Phường 7, Tp. Mỹ Tho cho thấy, không khí các bậc phụ huynh nhộn nhịp đưa con trở lại trường lớp. Nhiều em nhỏ tỏ ra háo hức vì được gặp lại cô giáo, song vẫn có nhiều trẻ nhỏ thuộc khối nhà trẻ thì òa khóc cứ bám lấy cha mẹ, ông bà không muốn đến trường, vào lớp. Các giáo viên phải động viên, dỗ dành mãi các em mới chịu vào lớp học.

Ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, học sinh được cô giáo hướng dẫn trẻ các kiến thức phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong ngày đầu trở lại trường, công tác phòng chống dịch Covid-19 vẫn được siết chặt. Tại các cổng trường, các cô đứng chờ sẵn, hướng dẫn học sinh xếp hàng; lần lượt đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và cô giáo sẽ nhận học trò của lớp mình, dẫn lên lớp học. Phụ huynh chỉ đưa con tại cổng trường, không được đưa lên lớp học. 100% học sinh đều đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

Trong tuần học đầu tiên, các học sinh mầm non sẽ được giáo viên ổn định nề nếp, hướng dẫn trẻ các kiến thức phòng chống dịch bệnh, sau đó sẽ tiếp tục các phần còn lại chương trình của học kỳ II. Đối với công tác bán trú, nhà trường sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của ngành y tế, cũng như hướng dẫn của ngành giáo dục, đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là an toàn phòng chống dịch cho trẻ.

Những hoạt động trong ngày đầu tiên đến trường tại trường Mầm non Kim Đồng và mầm non Tuổi Xanh. Ảnh: Đoàn Vũ

Không chỉ quan tâm việc phòng, chống dịch cho học sinh, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn tiến hành tập huấn các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan tới dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong thời gian nghỉ trước đó, nhằm cung cấp kiến thức phòng chống dịch bệnh và tạo sự an tâm cho phụ huynh khi đưa con em đi học trở lại.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, ổn định nền nếp, một trong những vấn đề được ngành giáo dục Tiền Giang đặc biệt quan tâm sau khi học sinh đi học trở lại, là thực hiện tốt công tác bán trú bảo đảm an toàn bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Chính vì lý do đó, trong ngày đầu tiên khi học sinh đi học lại, Cô Huỳnh Thị Phượng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã trực tiếp đến các trường mầm non, để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn các trường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, cũng như công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các trường có tổ chức bán trú.

Công tác bán trú được đảm bảo an toàn bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo ghi nhận chung, trong ngày học đầu tiên có hơn 80% học sinh bậc mầm non đi học trở lại. Riêng đối với những trẻ chưa đến lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang đã chỉ đạo các trường tiếp tục liên hệ, tìm hiểu nguyên nhân và động viên phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Thu Thủy