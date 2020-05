Hơn 26.800 người mắc, tử vong do sốt xuất huyết và virus Zika

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trong cả nước về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Zika và SXH.

Trong công văn Bộ Y tế nêu rõ, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận 1 trường hợp mắc bệnh do virus Zika (nam, 25 tuổi, ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Bệnh do virus Zika là bệnh có chung véc tơ truyền với SXH, hiện vẫn ghi nhận rải rác tại một số tỉnh, thành phố phía Nam trong các năm gần đây. Kể từ khi ghi nhận trường hợp bệnh do virus Zika đầu tiên vào tháng 3-2016 tại Khánh Hòa, đến nay cả nước đã ghi nhận 265 người mắc, tập trung chủ yếu khu vực phía Nam, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Cùng với đó, từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 26.857 trường hợp mắc SXH tại 58 tỉnh, thành phố, trong đó có 3 ca tử vong tại Bình Định, Bình Phước và Tây Ninh. Trong những tuần gần đây, số người mắc SXH có xu hướng gia tăng tại các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đồng Nai và TPHCM.

Phun hóa chất vệ sinh môi trường phòng chống dịch SXH

Theo Bộ Y tế, hiện thời tiết đang bắt đầu vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh SXH và bệnh do virus Zika phát triển mạnh, để kịp thời triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát, lan rộng; đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự gia tăng, bùng phát của dịch bệnh. Triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), huy động các ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội tích cực tham gia triển khai chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy), đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải… là nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy.

Đối với Sở Y tế các tỉnh thành, xây dựng kế hoạch và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống SXH lần thứ 10 (ngày 15-6-2020). Chủ động triển khai công tác truyền thông phòng chống SXH trước mùa dịch với các hoạt động thiết thực nhằm huy động chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống SXH nhưng vẫn đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân vệ sinh khử khuẩn nguồn nước để diệt lăng quăng

Giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch SXH hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, không để dịch bùng phát, lan rộng. Tập trung truyền thông trước và trong khi triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi để người dân biết, phối hợp thực hiện. Thực hiện lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Zika gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực để tiến hành xét nghiệm khẳng định, nhằm đánh giá sự lưu hành của virus Zika để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống.

Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng kỹ thuật, 2-3 lần cách nhau 1 tuần để xử lý triệt để các ổ dịch. Đảm bảo 100% các hộ gia đình và 100% các phòng, các tầng trong nhà được phun hóa chất theo chỉ định của ngành y tế. Xác định các điểm có nguy cơ SXH cao của địa phương và tổ chức chiến dịch phun hóa chất chủ động đợt 1 theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong. Thực hiện tốt việc phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, tránh hiện tượng bệnh nhân đến bệnh viện muộn không được cấp cứu điều trị kịp thời hoặc gây quá tải bệnh viện.

Nguồn SGGP