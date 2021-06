Hơn 18.800 học sinh Tiền Giang bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(THTG) Ngày 04-6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chính thức diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các biện pháp phòng chống dịch đã được các hội đồng coi thi và thí sinh dự thi thực hiện nghiêm túc.

Theo báo cáo nhanh của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, trong ngày thi đầu tiên có 18.879 thí sinh đến phòng thi, đạt tỉ lệ 99,78; có 41 thí sinh bỏ thi, trong đó có 01 thí sinh bị bệnh không thể dự thi, 22 thí sinh có lý do khác; không có cán bộ, giám thị và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Các biện pháp phòng dịch được thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Phan Quyền

Trước khi vào các điểm thi, các thí sinh được giáo viên, nhân viên y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn và khuyến cáo giữ khoảng cách theo qui định. Ghi nhận chung, tại 34 hội đồng coi thi đều bố trí nhân viên y tế, giáo viên để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách và nhắc nhở thí sinh mang khẩu trang trong suốt quá trình thi. Các điểm thi đều bố trí 02 phòng thi dự phòng, dành cho thí sinh có biểu hiện ho, nóng sốt … Lực lượng an ninh, công an phường, xã được tăng cường để giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm thi.

Trong buổi sáng 04-6, các thí sinh thi môn Ngữ văn. Ảnh: Phan Quyền

Trong buổi sáng 04-6, các thí sinh thi môn Ngữ văn với hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Theo đánh giá của các giáo viên và thí sinh dự thi, đề thi năm nay với môn Ngữ văn buổi sáng và môn Tiếng Anh buổi chiều tương đối sát với chương trình học, theo chuẩn kiến thức bậc THCS. Trong đó, tập trung vào nội dung trong chương trình lớp 9 đã được giảm tải do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên vẫn có sự phân loại đối với thí sinh dự thi.

Ngày 05-6, các thí sinh dự thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút, đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT đại trà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiếm tra các điểm thi tuyển sinh lớp 10 Sáng 04-6, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến kiểm tra một số điểm thi tuyển sinh lớp 10 tại Tp. Mỹ Tho. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tiền Giang, các điều kiện về cơ sở vật chất, triển khai nhiệm vụ cho lực lượng bảo vệ, an ninh, bộ phận phục vụ… đều thực hiện tốt, nhất là việc trang bị đầy đủ khẩu trang và nước sát khuẩn tay, để chủ động phòng chống dịch bệnh covid-19. Kiểm tra tại điểm thi trường THCS Xuân Diệu, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý lãnh đạo các điểm thi, cán bộ phục vụ thi cần tổ chức phân luồng hợp lý trong việc kiểm tra y tế cho giáo viên coi thi và thí sinh, chú ý đảm bảo cơ sở vật chất, hệ thống quạt, nước uống đầy đủ, thường xuyên nhắc nhở các em giữ gìn sức khỏe trước điều kiện thời tiết nắng nóng, nhất là đảm bảo tốt việc phòng chống dịch Covid-19 trước khi bước vào các buổi thi. Năm học 2021 – 2022, tỉnh Tiền Giang tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với trường THPT Chuyên và tất cả các trường THPT công lập trong toàn tỉnh. Riêng trường THPT Tư thục Ấp Bắc sẽ thực hiện xét tuyển. Các thí sinh thamn gia dự thi trong thời gian 02 ngày 04-6 và 05-6, riêng thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang sẽ tham gia dự thi đến hết ngày 06/6/2021.

Thu Thủy – Thanh Triều