Hôm nay 10-1, Nam bộ nắng nóng 35 độ C

Hôm nay, có nơi nắng nóng 35 độ C

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, nhiệt độ phổ biến vào buổi trưa tại Nam bộ sẽ lên tới 32 độ C – 34 độ C. Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thuỷ văn quốc gia, mức nhiệt cao nhất là 35 độ C, có nơi còn hơn 35 độ C.

Trời nắng nóng bắt đầu từ 11 giờ trưa kéo dài đến 16 giờ chiều. Các khu vực nắng nóng nhất, nhiệt độ lên cao là Bình Phước, Biên Hoà…

Khu vực Tây Nguyên cũng có nắng nhiều nhưng chưa quá nóng do nền nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 28-30 độ C. Khu vực miền Trung nắng nhẹ hơn vào trưa và chiều.

Tại miền Bắc hôm nay và ngày mai 11-1 vẫn tiếp tục có nắng ấm, riêng Tây Bắc có nắng nóng như mùa hè giữa mùa đông. Tuy nhiên từ ngày 12-1 sẽ có đợt không khí lạnh về, nhiệt độ lại chùng xuống, sương mù, mưa rét.

Nguồn SGGP