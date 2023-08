Hội thảo quản lí dịch hại trên thanh long

(THTG) Trước bối cảnh sản xuất thanh long ngày càng khó khăn do giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thị trường tiêu thụ không ổn định, nhất là tình hình dịch hại diễn biến phức tạp trong mùa mưa, ngày 21/8, Tập đoàn An Nông, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lãnh đạo xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo tổ chức hội thảo với chủ đề “Quản lí dịch hại và nâng cao năng suất, chất lượng cây thanh long”.

Xã Mỹ Tịnh An là vùng trồng thanh long chuyên canh của tỉnh với tổng diện tích đến thời điểm này khoảng 800 ha. Do phần lớn diện tích thanh long đã trồng lâu năm, nhất là nông dân liên tục thâm canh tăng vụ, xử lí kỹ thuật cho trái quanh năm nên tình hình dịch hại diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong mùa mưa này, có một số vườn bị nhiễm bệnh đốm trắng, thán thư, tuyến trùng rễ,…Đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn An Nông hướng dẫn nông dân các giải pháp chăm sóc cây thanh long khỏe để tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi trong mùa mưa bão, đồng thời tư vấn thêm về giải pháp cung cấp dinh dưỡng cho cây bằng các sản phẩm phân bón hữu cơ thay thế dần cho phân bón hóa học để nông sản sạch, đáp ứng nhu cầu kiểm dịch thực vật của các thị trường nhập khẩu.

Tập đoàn An Nông kết hợp tuyên truyền quản lý dịch hại trên cây thanh thong và biểu diễn văn nghệ phục vụ cho bà con xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Ảnh: Võ Duy

Doanh nhân – nghệ sĩ Bích Thủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông cho biết cùng với đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, doanh nghiệp còn thường xuyên phối hợp với ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, lãnh đạo các địa phương tổ chức các buổi hội thảo để hướng dẫn nông dân các giải pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Riêng đối với cây thanh long, Tập đoàn An nông khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc sinh học cho hiệu quả tối ưu và giá cả cạnh tranh kết hợp với sử dụng phân gà đã qua chế biến để cải tạo đất và không gây ô nhiễm môi trường.

Đối với nông dân xã Mỹ Tịnh An nói riêng và nông dân Chợ Gạo nói chung thì đã có nhiều kinh nghiệm trong canh tác thanh long. Song, trong áp lực thời tiết đang cao điểm mưa bão và chuẩn bị cho mùa khô, xâm nhập mặn 2024 sắp tới thì rất cần được trang bị thêm các kiến thức mới về quản lí, phòng trừ dịch hại, về kỹ thuật chăm sóc và khai thác vườn cây như thế nào để giảm chi phí, nhưng vẫn tăng năng suất và chất lượng, từ đó gia tăng thêm lợi nhuận, bởi lẽ có lúc giá bán thanh long bị sụt giảm, giá cả trên thị trường biến động liên tục. Nông dân mong muốn tiếp cận giải pháp canh tác thông minh, chi phí thấp để duy trì sản xuất bền vững. Bà con chia sẻ hội thảo là dịp để người trồng thanh long tiếp cận kỹ thuật mới, phân thuốc mới để áp dụng hiệu quả trên vườn cây. Đặc biệt, tại hội thảo do Tập đoàn An Nông tổ chức này bà con còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn, vừa giải trí vừa được cập nhật khoa học kỹ thuật nên sinh động và bổ ích./

Kim Nữ