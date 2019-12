Sở Y tế Tiền Giang hội thảo về an toàn thực phẩm đường phố

(THTG) Ngày 20-12, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tổ chức hội thảo về đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có trên 2.600 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố được quản lý. Tại hội thảo các đại biểu tham dự đã thảo luận và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý các hộ buôn bán, kinh doanh thức ăn đường phố… từ đó thống nhất các giải pháp, để công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn.

Quang cảnh hội thảo an toàn thực phẩm đường phố. Ảnh: Việt Bình

Theo các đại biểu, trong thời gian tới để đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, các huyện thị thành cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đường phố cho người chế biến kinh doanh thực phẩm biết cách chế biến thực phẩm an toàn. Ngoài ra, cần hướng dẫn người tiêu dùng biết cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, đồng thời tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhất là các cơ sở do tuyến huyện, thị, thành và xã, phường quản lý. Chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị chuyên môn trong hoạt động giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm để phát hiện sớm nguy cơ, dự phòng và sẵn sàng xử lý nhanh, có hiệu quả các sự cố về an toàn thực phẩm thức ăn đường phố.

Hữu Tâm