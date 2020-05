(THTG) Ngày 29-5, Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang phối hợp với Tổ chức cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả điều tra, khảo sát trật tự ATGT khu vực Trường tiểu học Trung An, Thiện Hộ Dương, Thủ khoa Huân và Phước Thạnh.

Đây là 04 trường nằm trong Dự án ATGT cho trẻ em khu vực 14 trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho, được triển khai từ năm 2018 đến nay.

Quang cảnh hội thảo an toàn giao thông cho trẻ em. Ảnh: Khánh Hồng

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe nhóm nghiên cứu của Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam và Học viện cảnh sát nhân dân báo cáo kết quả khảo sát thực trạng trật tự ATGT tại khu vực 4 trường tiểu học liên quan đến tình hình tai nạn giao thông khu vực trường học, việc đưa đón học sinh của phụ huynh, việc chấp hành đội nón bảo hiểm của học sinh, tình hình bán hàng rong trước cổng trường, việc phối hợp của các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường.

Các đại biểu cũng đã trao đổi và đánh giá hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT đã triển khai, đề xuất đến ngành chức năng tiếp tục quan tâm giải quyết một số vấn đề về hạ tầng giao thông, biển báo, nơi đậu đỗ xe, tuyên truyền phụ huynh chấp hành quy định pháp luật giao thông, tăng cường giảng dạy ATGT cho học sinh, công tác giám sát, phối hợp điều tiết giao thông và xử lý vi phạm để đảm bảo trật tự ATGT khu vực cổng trường chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới.

Khánh Hồng