Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang họp mặt truyền thống ngày Thành lập Hội Nông dân giải phóng Miền Nam

*** Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Thông báo số 108/TB-UBND về thời gian nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc và các khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5. * Theo đó, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu (02/5/2025) sang ngày thứ Bảy (26/4/2025). * Như vậy, dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2025, công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Tư, ngày 30/4/2025 đến hết ngày Chủ nhật, ngày 04/5/2025. * Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, theo quy định của pháp luật. * UBND tỉnh khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2025 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. * Về treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu: Bắt đầu từ chiều ngày 29/4/2025 đến hết ngày 01/5/2025, các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở. Nội dung khẩu hiệu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn. * Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ dân: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phổ biến để Nhân dân thực hiện nghiêm túc theo thời gian đã nêu. * Trong thời gian nghỉ, các cơ quan, đơn vị tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, những âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Danh sách trực trong những ngày nghỉ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh trước ngày 24/4/2025 để được theo dõi, kiểm tra. * Chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức chương bắn pháo hoa nghệ thuật và Khai mạc Tuần lễ Văn hóa du lịch năm 2025 bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2025 tại Quảng trường Hùng Vương thành phố Mỹ Tho để phục vụ nhân dân vui lễ. Trong đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật bắt đầu từ lúc 21 giờ 30 phút. * Hội Người cao tuổi tỉnh Tiền Giang tổ chức cho hội viên về nguồn tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp. * Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Nông dân Giải phóng Miền Nam. * Công ty TNHH một thành viên cấp nước Tiền Giang tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4.