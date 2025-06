Hội Nhà báo 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp giao lưu, về nguồn tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

*** Sáng nay, 30-6, cả nước đồng loạt công bố sáp nhập đơn vị hành chính và lãnh đạo chủ chốt. * Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND , MTTQ tỉnh, xã, phường. * Ông Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ công bố thành lập tỉnh Đồng Tháp mới. * Công an tỉnh Đồng Tháp công bố các Quyết định về sắp xếp Công an cấp tỉnh và xã. * Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Gạo khóa XII tổ chức buổi họp mặt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện ủy Chợ Gạo nghỉ hưu qua các nhiệm kỳ. * Từ 1-7, người dân hoặc tổ chức có thể đăng ký ôtô, môtô, xe máy chuyên dùng tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc bất cứ công an cấp xã nào nơi đang cư trú, hoặc có trụ sở. * Bình Dương hoàn tất việc gắn bảng tên các trụ sở hành chính để đi vào hoạt động từ ngày 1/7. * Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca mắc bệnh sởi. * Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu giám sát nội bộ trên chuyến bay sau sự cố tại sân bay Nội Bài. * Từ 1/7/2025, đóng bảo hiểm xã hội 15 năm đủ điều kiện hưởng lương hưu. * Sổ bảo hiểm xã hội điện tử sẽ thay thế hoàn toàn sổ giấy từ ngày 1-1-2026. * Bà Rịa-Vũng Tàu: Triệt phá vụ mua bán, vận chuyển dầu lậu quy mô lớn trên sông Thị Vải. * Hà Nội: Phát hiện hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc. * Thanh Hóa: Khởi tố, bắt giữ các đối tượng buôn bán hàng cấm, cưỡng đoạt tài sản. * Quảng Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh ở Quảng Ninh. * Phú Thọ: Khởi tố kế toán trường học chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế của học sinh. * Cháy lớn tại cửa hàng ba tầng kinh doanh nhang đèn ở Cần Thơ. * Thái Nguyên: Ngập sâu, nhiều ô tô chết máy giữa \"biển nước\". * Israel cảnh báo sắp có hoạt động quân sự, ban hành lệnh sơ tán Bắc Dải Gaza. * Mỹ: Nổ súng ở bang Idaho làm 2 lính cứu hỏa thiệt mạng. * Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương. * Hàn Quốc cho phép đầu tư vào trái phiếu Kimchi sau 14 năm có lệnh cấm. * Tổng thống Pháp đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. * Giẫm đạp tại lễ hội đền thờ ở Ấn Độ, ít nhất 3 người thiệt mạng. * Thời tiết ngày 30/6: Bắc Bộ mưa lớn diện rộng. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, hhiệt độ cao nhất là 30-33 độ C.