Hội nghị trực tuyến triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc

*** Hội Người cao tuổi Tiền Giang thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. * Chủ tịch UBND huyện Cái Bè gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ. * Tiền Giang ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở huyện Châu Thành trong năm 2024 do mắc sốt xuất huyết, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. * Trại Tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang công bố quyết định đặc xá cho 5 phạm nhân. * Trại giam Phước Hòa – Bộ Công an công bố quyết định đặc xá cho 30 phạm nhân. * Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức giám sát chuyên đề tại xã Thạnh Nhựt. * Thị trấn Vàm Láng huyện Gò Công Đông ra mắt Đô thị văn minh. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cai Lậy giám sát kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. * Huyện Tân Phước tổ chức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh. * Trong vòng 2 tháng, xe lửa trật bánh 6 lần trên đoạn đường sắt qua Lăng Cô Thừa Thiên Huế. * Thủ tướng ký Quyết định kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước. * Chính thức thông xe cầu Nam Lý qua thành phố Thủ Đức, người dân vui mừng vì thoát nạn kẹt xe. * Bộ Công an lại có đề xuất mới về việc trích tiền xử phạt giao thông. * Đề xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam thí điểm làm điện gió ngoài khơi. * Việt Nam chấp thuận 271 khuyến nghị của 133 nước tại cuộc đối thoại về quyền con người. * Quảng Ninh: Xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn tại xã đảo Minh Châu. * Cử tri nhiều tỉnh thành kiến nghị giảm mức đóng bảo hiểm y tế. * Hàng chục con hổ, báo tại các vườn thú ở Đồng Nai, Long An bị chết, nghi bị nhiễm cúm A/H5N1. * Tạm dừng lưu thông qua cầu phao Phong Châu do nước Sông Hồng dâng cao chảy xiết. * Bộ Chính trị quyết định đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hơn 67 tỷ USD bằng vốn tự lực, không phụ thuộc vốn vay nước ngoài. * Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên: Phấn đấu đến cuối năm 2024 sạch người ăn xin, lang thang. * Khánh Hòa: 1 xe cấp cứu biển xanh hết hạn kiểm định 2 tháng vẫn chở bệnh nhân. * Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm rời Mông Cổ, tiếp tục thăm Ireland. * Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Quốc hội vướng mắc của dự án chống triều cường 10.000 tỷ đồng. * Đắk Lắk: Bắt 2 thanh niên trộm 3 cuộn cáp điện trị giá 1 tỷ đồng. * Phú Quốc: 1 tài xế bị cơ quan chức năng mời làm việc vì có lời lẽ không chuẩn mực với du khách. * Trong tháng 10, khả năng có 2 cơn bão mạnh trên Biển Đông, miền Trung sẽ vào đợt mưa trên diện rộng. * Iran tấn công Israel trong đêm, bầu trời Trung Đông rực sáng tên lửa. * Iran tuyên bố tấn công xong sẽ đánh ác liệt hơn nếu Irael trả đủa. * Nga tiến vào trung tâm thành trì của Ukraine. * Nữ Tổng thống Mexico nhận quyền trượng trong ngày nhậm chức. * Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc sớm triển khai các dự án lớn tại Việt Nam. * Biểu tình diễn ra ở nhiều sân bay của nước Bỉ. * Tân lãnh đạo NATO cam kết ủng hộ Ukraine. * Israel đang không kích Li Băng. * Chiến dịch tranh cử của ông Trump vào giai đoạn tăng tốc.