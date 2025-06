Hội nghị giao ban Hội Đông y các tỉnh Cụm XI

*** Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang chúc mừng tập thể lãnh đạo, viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. * Tiền Giang tăng tốc triển khai Dự án thành phần 2 cao tốc An Hữu - Cao Lãnh với 50 mũi thi công. * Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. * Chi bộ Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. * Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về giảm Thuế giá trị gia tăng. * Cao điểm chống buôn lậu, lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc phát hiện, xử lý hơn 3.100 vụ vi phạm sau 1 tháng. * Quảng Trị khẩn cấp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 1. * Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 130 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho Quảng Trị khôi phục sản xuất sau bão số 1. * Bình Phước vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền 2 cấp tại 5 xã, phường mới. * Thanh Hóa: Chỉ đạo rà soát việc sở hữu, sử dụng thiết bị bay không người lái. * Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Đan Mạch, mở rộng thị trường Bắc Âu. * Lễ hội Thắk Côn (Cúng Dừa) của người Khmer ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc trăng là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. * Cần Thơ: Khánh thành 2 cầu giao thông do Chính phủ Ấn Độ tài trợ. * Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ 1.170kg trứng gà non không rõ nguồn gốc. * Hà Nội: Triệt phá xưởng sản xuất cồn y tế giả do Phó Chủ tịch thị trấn điều hành. * Đà Nẵng: Bắt đối tượng giả danh Facebook du học sinh, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. * Hà Nội ghi nhận 112 trường hợp mắc tay chân miệng trong một tuần. * Tuyên Quang: Công an xã kịp thời ngăn người dân chuyển 500 triệu đồng cho kẻ lừa đảo. * Mưa lớn gây ngập úng và tắc đường tại Sơn La, Lâm Đồng. * Mỹ bất ngờ điều hàng loạt máy bay tiếp dầu trên không giữa căng thẳng Israel – Iran. * Anh điều tra các băng nhóm lạm dụng hàng nghìn bé gái. * IAEA xác nhận chưa có thêm thiệt hại tại các cơ sở hạt nhân của Iran. * Mỹ: Lũ lụt bất ngờ ở bang West Virginia, nhiều người chết và mất tích. * Lũ lụt và tai nạn tàu thuyền ở CHDC Congo khiến 77 người thiệt mạng. * Campuchia cảnh báo đóng cửa biên giới, dừng nhập khẩu rau củ quả từ Thái Lan. * Dịch COVID-19 tại Thái Lan diễn biến phức tạp, gia tăng ca tử vong. * Thời tiết ngày 17/6: Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng diện rộng.