Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất trình Thủ tướng công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

*** Xã Kiểng Phước huyện Gò Công Đông tổ chức Ngày hội Biên phòng năm 2025. * Huyện Cái Bè phát động chương trình Thi đua yêu nước năm 2025. * Huyện Châu Thành họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. * Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất đề nghị Thủ tướng chính phủ công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao. * Huyện Gò Công Tây khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở thị trấn Vĩnh Bình. * Huyện Cai Lậy phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp. * Từ ngày 15/02 đến hết năm 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt theo 6 nhóm chuyên đề. * Nhóm 1: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy. * Nhóm 2: Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định. * Nhóm 3: Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau. * Nhóm 4: Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. * Nhóm 5: Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe. * Nhóm 6: Lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. * Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hồ Chí Minh phải leo mái nhà giải cứu 8 người trong vụ cháy tiệm bánh kem ở quận 1. * VNVC sắp có văcxin phòng bệnh tay chân miệng. * Qua 20 năm, hơn 13.000 trẻ em mắc bệnh tim mạch được phẩu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1. * Tai nạn giao thông làm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương kẹt cứng. * Thí điểm làm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất. * Nhiều thủy điện ở Quảng Nam phải xả nước vì mưa lớn. * Khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ sai phạm liên quan đến bồi thường dự án sân bay Long Thành. * Công an Đồng Nai kêu gọi cung cấp thông tin liên quan đến các sai phạm về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ trong dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. * Bắc Ninh: Xây dựng sân bay Gia Bình để giảm tải cho sân bay Nội Bài. * Bộ Công an cảnh báo: Xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng các hình ảnh, video của người dân được công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt, ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe doạ, tống tiền. * Bộ Công an khuyến cáo người dân: Cảnh giác khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có nội dung như trên, không chuyển tiền khi bị đe dọa. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VNeID.