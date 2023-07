(THTG) Trong 2 ngày 18 và 19- 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Mỹ Tho (khoá XII) tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh gia tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, thu-chi ngân sách, xây dựng cơ bản, thực thi pháp luật và hoạt động HĐND 6 tháng đầu năm 2023. Ông Trần Kim Trát – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ – Bí thư Thành uỷ Mỹ Tho đã đến dự.

Hội đồng nhân dân TP. Mỹ Tho tổ chức kỳ họp thứ 8 với nhiều nội dung quan trọng.

6 tháng qua, TP. Mỹ Tho thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, khôi phục hoạt động du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt: 99,95 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách đạt 475,6 tỷ đồng, đạt 53,38% so dự toán tỉnh giao; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6.585 tỷ đồng, đạt 62,7% so Nghị quyết; giải quyết việc làm cho 3.510 lao động, đạt 63,8% so kế hoạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác quốc phòng-an ninh được đảm bảo; bộ máy chính quyền được quan tâm củng cố đáp ứng ỵêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Đại biểu HĐND thành phố đã dành nhiều thời gian cho các hoạt động như: Nghe ý kiến của UBND TP Mỹ Tho và các ngành trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, giải trình các ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc đóng góp xây dựng chính quyền, ý kiến của các Ban HĐND thành phố và ý kiến thảo luận tổ; thực hiện việc giải trình các ý kiến kiến nghị, chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố đã miễn nhiệm Uỷ viên UBND TP Mỹ Tho đối với ông Phạm Hoàng Bảo (do chuyển công tác) và bầu bổ sung Uỷ viên UBND TP Mỹ Tho đối với ông Trần Mạnh Khương- Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu thống nhất thông qua các Nghị quyết quan trọng gồm: phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; chủ trương đầu tư dự án hồ bơi Trung tâm văn hoá, thể thao và du lịch thành phố; chủ trương đầu tư Trường mầm non Lê Thị Hồng Gấm; chủ trương nâng cấp mở rộng đường Bình Thành – Bình Lợi (xã Tân Mỹ Chánh); chủ trương đầu tư dự án đường vào khu hải sản Tân Mỹ Chánh; chủ trương đầu tư Trường mầm non Hướng Dương (P.6); chủ trương đầu tư đường vào Trường THCS Nam Định (P.6); dự kiến phương án phân bổ vốn kế

hoạch đầu tư công năm 2024; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung của TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến năm 2050; chương trình giám sát năm 2024 của HĐND TP. Mỹ Tho.

Thanh Tùng