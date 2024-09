Hội đồng Nhân dân huyện Tân Phước tổ chức kỳ họp chuyên đề

*** Huyện ủy, UBND huyện Gò Công Tây gặp gỡ và đối thoại với Hội viên nông dân và Phụ nữ. * Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. * Hội đồng Nhân dân huyện Tân Phước tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề. * Lãnh đạo UBND huyện Cái Bè tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người dân và doanh nghiệp các xã Mỹ Trung, Hậu Thành và thị trấn Cái Bè. * UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt dự án tu bổ, phục dựng Đình thần Phú Sơn ở xã Phú An huyện Cai Lậy với kinh phí 7 tỷ đồng. * Thị ủy Cai Lậy làm việc với Đảng ủy xã Nhị Quý về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. * Ban Chỉ huy quân sự huyện Chợ Gạo tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho Dân quân dự bị. * Sở Y tế Tiền Giang tổ chức hội nghị về tăng cường công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm tại huyện Tân Phú Đông. * Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho truy tìm tung tích nạn nhân. * Vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 16/9/2024, người đi đường phát hiện một người đàn ông đang đứng lan can cầu Rạch Miễu nhảy từ trên cầu xuống Sông Tiền, rơi trúng trụ bê tông tử vong tại chổ. * Sự việc được báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho. * Nạn nhân là nam giới, có đặc điểm: cao 1m65, độ tuổi khoảng từ 40 đến 45 tuổi, tóc đen ngắn, mặc áo thun ngắn tay có cổ, màu vàng. Mặc quần thun thể thao màu đen sọc hai bên màu xanh dương. Có sẹo trên trán bên trái và sẹo mu bàn chân trái. Trong túi quần có số tiền là 209.000 đồng và một hộp quẹt gas màu trắng. * Vậy ai là thân nhân của nạn nhân trên, liên hệ đồng chí Phạm Văn Dương - Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho, số điện thoại: 0903.602.428 để giải quyết. * Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp tư nhân. * Khả năng hình thành vùng áp thấp mới ảnh hưởng đến Vịnh Bắc bộ. * Nhà Sử gia Nguyễn Đình Đầu qua đời. * Đang trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập và các xe bị chìm. * Mưa to liên tục, gần 12.000 học sinh Hà Tĩnh phải nghỉ học, nhiều hộ dân phải di dời. * Bộ Trưởng Bộ Công Thương và Bộ Trưởng Bộ Khoa học công nghệ họp bàn xây dựng quy chuẩn cho trạm sạc xe điện. * Bình Định: Mâu thuẩn gia đình, em ruột cầm dao chém anh ruột nhiều nhát giữa đường. * Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm dự họp Liên Hiệp quốc. * Thượng Hải Trung Quốc xác xơ vì 2 cơn bão ập vào liên tiếp trong 4 ngày. * Cao ủy Liên Hiệp quốc lên tiếng: Việc kích nổ thiết bị liên lạc ở Lebanon là tội ác chiến tranh. * Israel giết chết chỉ huy đơn vị biệt kích của Hezbollah ở Lebanon. * Nga bác kế hoạch hòa bình do Ukraine đưa ra. * Pháp dự định chi 120 triệu Euro để bỏ 30.000 hecta trồng nho. * Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự 375 triệu USD cho Ukraine.