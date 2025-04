Hóc Đùn kháng chiến Anh hùng – Hòa bình vươn mình đổi mới

*** Ông Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Cái Bè. * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành. * Tổng kết Chuyên đề thi đua \"Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền\" giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng 85 tập thể và cá nhân xuất sắc. * Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức Khai mạc Giải Bóng bàn tỉnh Tiền Giang mở rộng lần thứ XI - năm 2025 tranh Cúp GEWO. * Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức tốt kỳ sát hạch lái xe hạng A1. * Đội huyện Gò Công Tây đạt giải nhất Hội thi hùng biện tiếng Anh : “Teen TG- I Can!” lần thứ VIII do Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức. * Hội Nông dân huyện Gò Công Đông bàn giao “Mái ấm nông dân” cho hội viên khó khăn tại xã Bình Nghị. * Công ty BOT Rạch Miễu tăng cường giải pháp phòng, chống kẹt xe, đặc biệt trong thời gian cao điểm dịp Lễ 30-4. * Lần đầu tiên quân đội quốc tế sát cánh cùng Việt Nam trong sơ duyệt diễu binh lịch sử diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. * Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. * Thủ tướng chỉ đạo thông xe toàn bộ cầu Rạch Miễu 2 trước ngày Quốc khánh 2-9-2025 (rút ngắn 4 tháng so với kế hoạch). * Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. * Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 2.000 lượt khách/giờ cao điểm dịp 30/4 - 1/5. * TP.HCM miễn vé đi lại tất cả các tuyến xe buýt trong ngày 30-4. * Thanh Hóa: Cụ bà bị suy thận do sử dụng thuốc mua trên mạng có chứa chất cấm Phenformin. * Triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy, bắt giữ 26 đối tượng tại Trà Vinh. * Đắk Lắk: Bắt đối tượng làm giả giấy tờ công an để lừa đảo 540 triệu đồng. * Đồng Nai: Bắt nhóm đối tượng tuồn hơn 4 tấn thịt heo bệnh làm giò chả, cung cấp suất ăn công nghiệp. * Việt Nam dẫn đầu về số lượng du học sinh ngành kỹ thuật tại Hàn Quốc. * Máy bay chiến đấu của Mỹ tiến hành 1.200 cuộc không kích nhằm vào Yemen. * Chính quyền Trump rút lại chính sách thị thực sinh viên sau làn sóng phản đối. * Anh hủy kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine. * Ấn Độ đạt được tiến bộ lớn trong phát triển vũ khí siêu vượt âm. * Động đất có độ lớn 6,3 rung chuyển Ecuador, 20 người bị thương. * Indonesia: Núi lửa Lewotobi phun trào dữ dội. * Thời tiết ngày 26/4: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.