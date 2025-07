Hiệu quả từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp

*** Xã Mỹ Thiện: Công bố các Quyết định của Tỉnh ủy Đồng Tháp về công tác tổ chức, cán bộ. * UBND Phường Nhị Quý tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ. * Lãnh đạo phường Thanh Hòa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. * UBND xã Tân Phước 2 tổ chức họp phiên đầu tiên của UBND xã. * Các Đội hình Thanh niên tình nguyện trên toàn tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt ra quân cao điểm, triển khai các hoạt động hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. * Các bệnh viện bắt buộc phải kê đơn thuốc điện tử từ ngày 1/10. * Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên cho bé gái 11 tuổi mắc đột biến gen WT1 gây suy thận mạn giai đoạn cuối. * Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cứu sống bệnh nhi 14 tuổi mắc Lupus ban đỏ ho ra máu nguy kịch. * Dự kiến ngày 20/8, các trường Công an sẽ thông báo kết quả trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy. * Sơn La: Kiểm tra đột xuất quán ăn bị tố “chặt chém”. * Ninh Bình: 300 tình nguyện viên tham gia chương trình \'Hiến máu khẩn cấp\'. * Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã ra quân làm sạch 3 km bờ biển Bãi Dâu thuộc phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. * Công an TP Hà Nội kịp thời cứu cô gái nhảy cầu Vĩnh Tuy. * Lâm Đồng: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang phụ xây nhà cho người thân. * Đồng Nai: Gần 16.000 nhân lực, thiết bị tham gia thi công sân bay Long Thành. * Tuyên Quang: Tạm dừng đón khách tham quan cụm di tích Nà Nưa. * Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tìm thấy thi thể cháu bé 7 tuổi bị nước suối cuốn trôi sau hơn 3 ngày nỗ lực tìm kiếm. * Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk khiến hai cháu trai 7 tuổi tử vong. * Dự báo thời tiết ngày 8/7, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. * Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách. * Vietjet mở thêm đường bay Hà Nội với cố đô Tây An hơn 3.000 năm tuổi của Trung Quốc. * Ba Lan có kế hoạch triển khai 5.000 quân tại biên giới với Đức và Litva. * Hàn Quốc ghi nhận số lượng doanh nghiệp đóng cửa ở mức kỷ lục. * BRICS thành lập Liên minh xóa bỏ các bệnh liên quan đến yếu tố xã hội.